Akdeniz'den Avrupa'ya uzanacak otoyol ağı! 2,5 saatlik yolculuk 36 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi. Antalya'nın turizm, tarım ve ticaret alanındaki güçlü yapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolumuz bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacak. Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek." ifadesini kullandı.

"PROJE TRAFİĞİN ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEDEN TRANSİT GEÇİŞİNE İMKâN SAĞLAYACAK"



Bakan Uraloğlu, Antalya şehir merkezinden başlayıp Alanya'ya kadar uzanan mevcut güzergâhta artan araç trafiği ve sinyalizasyon sistemleri nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Antalya-Alanya Otoyolu ile bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceğiz. Projemiz, çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkân sağlayacak." dedi.

PROJE 122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ



84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını kaydeden Uraloğlu, "Güzergâh Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak." açıklamasında bulundu.