Kabine üyelerinden Kurban bayramı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri peş peşe kutlama mesajları yayımlayarak vatandaşların bayramını tebrik etti. Kabine üyeleri, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Fotoğraf-AA Arşiv Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Büyüklerimizin hayır duasının, çocuklarımızın neşesinin, dayanışmanın eksik olmadığı, aynı sofranın etrafında her daim sevinçle bir arada olduğumuz nice bayramlara. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf-AA Arşiv Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında, milletin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bu mübarek günleri bütün insanlık için barışa, huzura, refaha vesile kılmasını Allah'tan niyaz eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Savaşların olmadığı, vicdanların kanamadığı, mazlum ve masumların yaralarının hak ve adaletle sarıldığı, paylaşmakla, bölüşmekle, dayanışmayla hayatların normalleştiği, sofraların bereketlendiği güzel yarınlarda nice bayramları sevdiklerimizle, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle bir ve beraber kutlamayı diliyorum. Bayram tatilinin keyifli geçmesini, güzel anılarla zenginleşmesini temenni ederken trafikte daima dikkatli, daima uyanık ve kurallara uygun seyretmelerini bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum."