Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda 4 şüpheli adliyede

Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesine sevk edildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.