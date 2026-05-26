Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı: 6 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaralandığı silahlı saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucu farklı adreslerde gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

