Cevdet Yılmaz'dan bayramda birlik ve kardeşlik vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı. Yılmaz, bayramın birlik, dayanışma ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunurken, “Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlam yüklü mesajında manevi değerlere ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekti.
"RABBİMİZ KESİLEN KURBANLARI KABUL EYLESİN"
Yılmaz mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin" dedi.
Bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğuna işaret eden Yılmaz, büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.
"KÜSKÜNLÜKLER SON BULSUN"
Mesajında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yılmaz, "Bayramımız küskünlüklerin bitmesine, birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olsun" ifadelerini kullandı.
"KALPLER HAKK'A VE HAKİKATE YAKINLAŞSIN"
Manevi değerlere vurgu yapan Yılmaz, paylaşımını "Kalplerimiz birbirine, Hakk'a ve hakikate yakınlaşsın" sözleriyle tamamladı.
