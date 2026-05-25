Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Umman Sultanı Tarık ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Tarık'ın bayram tebrik etti ve bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını ve Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.
Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti.
Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti.
