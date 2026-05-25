Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Umman Sultanı Tarık ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Tarık'ın bayram tebrik etti ve bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını ve Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.