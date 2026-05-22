Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Dijital dönüşüm tehdit de getiriyor

Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, Sermaye Piyasası Kurulumuzun değerli yöneticileri, ekonomi ve finans dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 22 Mayıs Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında, düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor. Ekonominin bileşenleri istikrara bağlı.

Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda, hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekânın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü önemli bir dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahislerden dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız.

Devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık ve harcıyoruz. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir.