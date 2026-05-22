Başkan Erdoğan imzaladı: Birçok bakanlıkta atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 22 Mayıs 2026 tarihli karara göre birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Buna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm Bakanlıkları başta olmak üzere üst düzey isimler görevden alınırken, boşalan makamlara yeni isimler getirildi.
Buna göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan atama kararında;
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
- Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı
- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal
- Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu
- Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik
- Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu
- Yalova İl Müdürü Murat Alacatlı
- Balıkesir İl Müdürü Kadir Kandemir görevden alındı.
- Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Semih İlker Sanaç atandı.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
- Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açıkta bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kürşat Bozkurt atandı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan 2,3,4'ncü maddeler gereğince;
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alınırken yerine Çağlar Tabak göreve getirildi.
KOSGEB VE ÇAY İŞLETMELERİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti
I. Hukuk Müşavirliğine Mustafa Genç atandı.
Çay işletmelerinde Genel Müdürlüğü'ne ise;
Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Ali Kağanoğlu
Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Fatma Musluoğlu göreve getirildi.