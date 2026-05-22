Bakan Bayraktar A Haber'de: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı
Küresel enerji koridorları ve bölgesel gerilimlerin merkezinde yer alan Türkiye, enerji diplomasisinin en kritik aktörlerinden biri haline geldi. A Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “enerjide sessiz devrim” vurgusu yaptı. Bayraktar; Sakarya Gaz Sahası, Gabar’daki petrol üretimi, KKTC’ye ulaştırılması planlanan doğal gaz hattı ve Somali’de yürütülen sondaj faaliyetleri başta olmak üzere birçok stratejik projede gelinen son durumu kamuoyuyla paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 23 yılda enerji piyasalarında gerçekleştirdiği dönüşümü anlatan Bakan Bayraktar, 2002 yılından bugüne uzanan süreci "sessiz bir devrim" olarak nitelendirdi.
ENERJİ DİPLOMASİSİNDE DEV ADIM: ELEKTRİĞİN TANAP'I GELİYOR
Enerjinin barış ve toplumsal refahın bir unsuru olması gerektiğine inandıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Geçen sene bu zirveyi tasarlarken, geniş katılımlı ve uluslararası bir platform olmasını, burada farklı projelerin gündeme gelmesini, bir kısmının imzalanmasını ama dünyanın farklı coğrafyalarından üst düzeyde hükümet temsilcilerinin olduğu bir program hedeflemiştik. Bu yıl da bu minvalde devam ettik. Özellikle 28 Şubat'ta İran'a hava saldırılarıyla başlayan süreç adeta enerjiyi işin merkezine koymuş durumda. Buraya katılan ülkeler ama başta Türkiye dünyanın bugün karşı karşıya olduğu enerjideki sorunlarla alakalı hem bölgesel hem küresel anlamda, farklı cevapları üretebilen, farklı alternatifleri geliştirebilen bir ülke olduğunu bu vesileyle tekrar ortaya koymuş olduk" şeklinde konuştu.
Zirve kapsamında hayata geçirilen uluslararası projelerin detaylarını aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında yürütülen elektrik iletim hattı projesi için, "Bu proje hakikaten, yani elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz, elektriğin, Güney Elektrik Koridoru diyebileceğimiz büyüklükte bir proje. Temel nosyonu özellikle Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Bulgaristan'a, oradan Avrupa'ya aktarılmasıyla alakalı bir proje. Fizibilite çalışmasının kararını birlikte aldık ve inşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek" dedi.
BOTAŞ'ın İtalyan Edison şirketiyle imzaladığı anlaşmaya da değinen Bayraktar, "Türkiye'den başlayacak Yunanistan'ı ve Yunanistan'dan İtalya'ya gidecek yeni bir doğal gaz boru hattı üzerinde de bugün bir çalışma mutabakatı sağlanmış oldu. Bunu da fevkalade önemsiyoruz. Bu bizim kriz ortamında aslında dünyaya, bu proje özelinde Avrupa'ya sunduğumuz önemli alternatiflerden bir tanesi. Yeni dönem daha çok bağlantısallık, daha çok altyapı projesi ve ülkeler arasında daha büyük bir iş birliğiyle ancak üstesinden gelebileceğimiz zorlukları barındırıyor" ifadelerini kullandı.