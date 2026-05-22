Bakan Bayraktar A Haber'de: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı

SAKARYA VE GABAR'DA ÜRETİM HEDEFLERİ BÜYÜYOR Yerli üretimde gelinen son rakamları ve gelecek hedeflerini paylaşan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası keşfi çok kısa bir süre içerisinde, dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde üretimine de başladığımız bir yer ve bugün Türkiye'deki 4 milyon evde kendi doğal gazımız var. 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuz devreye girince, üçüncü fazlla beraber 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Bu muazzam bir başarı. Şu anda devam eden bir keşif amaçlı sondajımız var Eflani kuyusunda. İnşallah oradan iyi bir netice alıp yeni keşiflerle de bu rezerv miktarını arttırmaya gayret ediyoruz" dedi. Terörden temizlenen Gabar bölgesindeki petrol üretimine de dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Ne zaman ki bölge terörden kurtarıldı, o zaman o bölgenin petrol potansiyeli, aslında ekonomik potansiyeli ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca yıldır o dağların altındaki petrol şimdi gün yüzüne çıktı. Çok ciddi bir ekonomik getiri Türkiye'ye. Şu anda ülkeler parasını verse bile gazı, petrolü bulamadıkları bir dönemden geçiyoruz. Arz güvenliğimize, bölgenin sosyoekonomisine çok ciddi katkı yapan, 3.000'in üzerinde, 4.000'e yakın gencimize istihdam sağlayan muazzam bir proje haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC İLE ÇİFT YÖNLÜ DEV ENERJİ KÖPRÜSÜ Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilere stratejik bir derinlik kazandırdıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu elektriğin Türkiye'den oraya gitmesiyle alakalı üzerinde çalıştığımız bir kablo projemiz var. Biz bunu sağlamak adına iki tane proje geliştirdik; bunlardan bir tanesi elektrikle adayı beslemek, bir diğeri de adaya doğal gaz götürmek. Kıbrıs'la Türkiye baktığınızda arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattına ihtiyaç var. Buradaki hedeflerimizden bir tanesi doğal gazı adaya götürüp oradaki santralleri doğal gaza dönüştürmek, hem de belki ileride Doğu Akdeniz'de oluşabilecek bir doğal gaz keşfini, Kuzey Kıbrıs üzerinden o boru hattından bu sefer ters akışla Türkiye'ye ve Avrupa'ya götürmek gibi bir stratejik bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Hedefimiz bu yıl içerisinde bizim mühendislik çalışmasını bitirmek, 2028 içerisinde bu boru hattı projesini hayata geçirmek istiyoruz" diyerek projede takvimi netleştirdi.