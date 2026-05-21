Mutlak butlan nedir? Mutlak butlan hangi durumlarda oluşur?
CHP kurultaylarına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası gözler hukukta sık kullanılan bu kavrama çevrildi. Peki bir işlemin “yok hükmünde” sayılması ne anlama geliyor? Hukukçulara göre mutlak butlan, işlemin sonradan düzeltilemeyecek kadar ağır şekilde geçersiz olması demek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, hukuk dünyasında uzun süredir kullanılan ancak kamuoyunun çok sık karşılaşmadığı bir kavramı yeniden gündeme taşıdı. Kararın ardından sosyal medyada ve arama motorlarında "Mutlak butlan nedir?" ve "Bir karar nasıl yok sayılır?" soruları öne çıktı.
MUTLAK BUTLAN NEDİR?
Mutlak butlan, bir hukuki işlemin daha en başından itibaren kesin biçimde geçersiz sayılması anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle işlem fiilen yapılmış olsa bile hukuk açısından hiç doğmamış kabul ediliyor.
Bu durum borçlar hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ve idare hukuku gibi birçok alanda uygulanabiliyor. Siyasi partilerde ise kongre, kurultay veya yönetim kararlarının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla gündeme gelebiliyor.
MUTLAK BUTLANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Hukuk sisteminde mutlak butlanın bazı temel özellikleri bulunuyor:
|Özellik
|Anlamı
|Kendiliğinden geçersizlik
|İşlem, mahkeme kararı olmasa bile geçersiz kabul edilir
|Herkes tarafından ileri sürülebilmesi
|Taraflar dışında üçüncü kişiler de bu durumu gündeme getirebilir
|Zamanaşımı olmaması
|Aradan yıllar geçse bile ileri sürülebilir
|Sonradan düzeltilememesi
|Tarafların onayı işlemi geçerli hale getirmez