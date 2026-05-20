Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı, şiddetli sağanak etkili oluyor! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Bugün İstanbul için 11.30 - 15.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek sarı kodlu uyarı yayınlandı. Açıklamanın ardından kent genelinde şiddetli sağanak etkisini gösterdi. Öte yandan Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıların ardından kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'un anlık meteoroloji radarı görüntüsü (Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat: 11.39)

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN O İLÇELERE UYARI

İstanbul Valiliği, kentte ilerleyen saatlerde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, 3 saatlik periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kent genelinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? ADİL TEK TEK TEK O İLLERİ UYARDI

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük harita

3 BÜYÜKŞEHİRDE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL

27 Mayıs 1. Gün: Çoğunlukla güneşli 16° 12°
28 Mayıs 2. Gün: Hafif yağmur22° 15°
29 Mayıs 3. Gün: Çoğunlukla güneşli 23° 16°
30 Mayıs 4. Gün: Bol güneş ışığı 22° 15°

ANKARA

27 Mayıs 1. Gün: Hafif yağmur 21° 7°
28 Mayıs 2. Gün: Yağmur geçişleri 24° 11°
29 Mayıs 3. Gün: Bol güneş ışığı 24° 12°
30 Mayıs 4. Gün: Bol güneş ışığı 25° 12°

İZMİR

27 Mayıs 1. Gün: Bol güneş ışığı 26° 15°
28 Mayıs 2. Gün: Bol güneş ışığı 27° 15°
29 Mayıs 3. Gün: Parlak güneş ışığı 29° 17°
30 Mayıs 4. Gün: Bol güneş ışığı 31° 16°

5 GÜNLÜK HARİTA PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak ekstrem hava dalgasına ilişkin 5 günlük yeni hava tahmin haritalarını yayımladı. Yayımlanan haritalarda yurdun neredeyse tamamının gök gürültülü sağanak yağış ve şimşek sembolleriyle kaplandığı görülürken, yetkililerden sel, su baskını ve yerel dolu yağışlarına karşı peş peşe uyarılar geldi.

METEOROLOJİ'DEN DÖRT BÖLGEYE 'HORTUM, DOLU VE SEL' ALARMI!

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde etkili olan ve vatandaşları hazırlıksız yakalayan ekstrem hava olaylarına ilişkin korkutan son dakika tahminlerini paylaştı. Ege, Marmara'nın güneyi ve iç kesimlerde çok kuvvetli dolu yağışlarının başladığını duyuran Adil Tek; Trakya için hortum, Akdeniz için sel ve Doğu'nun zirveleri için kar uyarısı yaptı.

Yurt genelindeki ani hava değişimlerini bölge bölge değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, öncelikle şu saatler itibarıyla Ege'de, Marmara'nın güneyinde ve Ege'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağışlar olduğunu belirterek, "Dolu şeklinde düşüyor özellikle Balıkesir, Bursa, Bilecik, yine Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya çevrelerinde kuvvetli bir yağış var şu anda. Onlar sürüyor ve gün içerisindeki bu yağışlar, buradaki yağışlar daha da genişleyerek ülke geneline yayılmış olacak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi'nde yağışların daha çok öğleden sonra kendini göstereceğini aktaran Tek, Trakya bölgesindeki konvektif hareketlere dikkat çekerek, "Trakya'daki yağışlarda birazcık hortum ve dolu riskleri bulunuyor, fırtına hücresi riskleri bulunuyor. Dar alanlarda kısa süreli sağanaklar oluşacak gözüküyor. Konvektif hareketler var, onlar özellikle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli aslında biraz daha ağırlıklı olarak. Buralarda fırtına hücrelerinin oluşması olası gözüküyor. Yani bazı yerlerde yapabilir, o riskler Trakya için mevcut durumda bugün için. Özellikle Edirne ve Kırklareli'ne bugün dikkat." şeklinde konuştu.

İstanbul'da ise şu an havanın kapalı ve 16 derece civarında olduğunu söyleyen Tek, "Gün içerisinde İstanbul'da sıcaklık 20-21 derecelere kadar çıkmış olacak ki hafif yağmur var öğleden sonraki saatlerde, çok kuvvetli yağışlar değil. Ve yarın ve sonraki günlerde de yine yağışlı hava İstanbul'da da ve yurdun diğer kesimlerinde devam ediyor olacak. Sıcaklıklar çok fazla yükselmiyor İstanbul'da da, ülke genelinde olduğu gibi. Yani o 26-27 derecelik sıcaklıkları görmüyoruz." sözleriyle mega kentte bunaltıcı yaz sıcaklarının henüz beklenmediğini aktardı.

AKDENİZ'DE HORTUM RİSKİ ZİRVEDE

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yağış durumuna da açıklık getiren Adil Tek, Ege'deki kuvvetli yağışların öğleden sonra iç kesimlerde biraz zayıflayacağını belirtti. İzmir'de öğleden sonra başlayacak yağışların hafif geçişler şeklinde olacağını ifade eden Tek, asıl büyük tehlikenin Akdeniz Doğusu'nda olduğuna işaret ederek, "Akdeniz'in bugün doğusunda, özellikle Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin; kuvvetli yağışlar var. Evet, buralarda sel ve su baskını riski çok yüksek gözüküyor. Öğlene doğru bu yağışlar biraz daha kuvvetlenmiş olacak öğleden sonraki saatlerde. Akdeniz genelinde bugün yağış var, hatta bugün Akdeniz'de o sıklıkla rastladığımız hortumların görülme olasılığı da çok yüksek gözüküyor bugün. Akdeniz'de hortum görülme olasılığı yüksek, beraberinde dolu ve sağanak yağışlar da kendini gösteriyor olacak." uyarılarında bulundu.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Eskişehir ve Konya arasında başlayan yağışların gün içinde bölge geneline yayılacağını vurgulayan Tek, "Başkent Ankara'da öğleden sonraki saatlerde yağış var. Sıcaklık bugün 17 ile 9 derece arasında, 18-11 derece arasında değişiyor. Yağış Başkent'te öğleden sonra devam edecek ve önümüzdeki günlerde de yine Başkent'te yağışları görüyor olacağız. Başkent'te de önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda çok büyük artış yok, gece sıcaklıkları yine 8-9 derecelere kadar düşüyor." diyerek Ankara sakinlerini de uyardı.

ÜLKE GENELİNDE "KIRKİKİNDİ" SEZONU: ISLAK BİR HAFTADAYIZ

Karadeniz Bölgesi'nde yağışların akşam saatlerine doğru Doğu Karadeniz'e kayacağını, özellikle Trabzon ve çevresinde akşam riskli saatlerin yaşanabileceğini ifade eden Adil Tek, "Ülke genelinde önümüzdeki günlerde yine o 'kırkikindi' diye adlandırılan yağışları ülke genelinde görüyor olacağız. Aslında bir ıslak haftadayız ülke genel olarak. Bu hafta ıslak bir hafta ve yağışlar devam ediyor olacak." tespitini yaptı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklıkların geçmiş yıllara kıyasla mevsim normallerinin altında kaldığını söyleyen Tek, Doğu'nun yüksek kesimleri için kış uyarısı vererek, "Doğu Anadolu'nun özellikle batısında yağışlar kendini daha çok gösteriyor ama orta ve doğu kesimlerinde de akşam gece saatlerinde yağışları görüyor olacağız. Sıcaklıklar çok yükselmiyor ama buzlanma ve don olayı da yok şehir merkezlerinde, onu söyleyeyim. Gece sıcaklıkları yaklaşık 2 dereceye kadar düşüyor şehir merkezlerinde. Yüksek dağlarda evet, yani rakımın 2500-3000 olduğu yerlerde eksi değerler görülebiliyor. Zaman zaman da düşen yağışlar oralarda kar şeklinde görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Milyonlarca vatandaşın plan yapmak için beklediği Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini de ilk kez açıklayan Adil Tek, bayramda güneşli ve sıcak bir hava bekleyenlere kötü haberi verdi. Avrupa genelinde kavurucu sıcaklar yaşanırken Türkiye'nin tam tersi bir eksene girdiğini belirten Tek, "Aslında bayramda yağış geçişleri sıklıkla görüyor olacağız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altı değerlerde gözüküyor ve yağışların olduğu bir bayram, hatta bayramın ilk gününde batı bölgelerde yağışları görüyor olacak gözüküyor uzun vade tahminlerimiz. Tabii gün yaklaştıkça daha da netleşecek. Bunun en önemli sebebini söyleyeyim; bizim üzerimizdeki bir soğuk, kuzeyden akan soğuk havalar var. Avrupa çok sıcak, biz o yüzden biraz daha seriniz, bayramı daha serin geçiriyoruz." sözleriyle bayram haftasında da şemsiyelerin elden düşmeyeceğini net bir şekilde ilan etti.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun'un batısı dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

