Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı, şiddetli sağanak etkili oluyor! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Bugün İstanbul için 11.30 - 15.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek sarı kodlu uyarı yayınlandı. Açıklamanın ardından kent genelinde şiddetli sağanak etkisini gösterdi. Öte yandan Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Uyarıların ardından kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN O İLÇELERE UYARI
İstanbul Valiliği, kentte ilerleyen saatlerde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, 3 saatlik periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kent genelinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3 BÜYÜKŞEHİRDE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL
27 Mayıs 1. Gün: Çoğunlukla güneşli 16° 12°
28 Mayıs 2. Gün: Hafif yağmur22° 15°
29 Mayıs 3. Gün: Çoğunlukla güneşli 23° 16°
30 Mayıs 4. Gün: Bol güneş ışığı 22° 15°
ANKARA
27 Mayıs 1. Gün: Hafif yağmur 21° 7°
28 Mayıs 2. Gün: Yağmur geçişleri 24° 11°
29 Mayıs 3. Gün: Bol güneş ışığı 24° 12°
30 Mayıs 4. Gün: Bol güneş ışığı 25° 12°
İZMİR
27 Mayıs 1. Gün: Bol güneş ışığı 26° 15°
28 Mayıs 2. Gün: Bol güneş ışığı 27° 15°
29 Mayıs 3. Gün: Parlak güneş ışığı 29° 17°
30 Mayıs 4. Gün: Bol güneş ışığı 31° 16°
5 GÜNLÜK HARİTA PAYLAŞILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak ekstrem hava dalgasına ilişkin 5 günlük yeni hava tahmin haritalarını yayımladı. Yayımlanan haritalarda yurdun neredeyse tamamının gök gürültülü sağanak yağış ve şimşek sembolleriyle kaplandığı görülürken, yetkililerden sel, su baskını ve yerel dolu yağışlarına karşı peş peşe uyarılar geldi.