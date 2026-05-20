Başkan Erdoğan'dan bayram sorusuna esprili yanıt: Eşim bakalım ne der?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti. Bir basın mensubu Erdoğan’a “Bayramı İstanbul’da mı geçireceksiniz?” diye sordu. Erdoğan ise soruya esprili bir yanıt vererek, “İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der?” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı sonrası Meclis koridorlarında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM PLANI İÇİN YANIT

"KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA MISINIZ?"

Gazetecilerin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini kabul eden Başkan Erdoğan'a, bayram programına ilişkin de soru yöneltildi. Bir basın mensubunun, "Kurban Bayramı'nı İstanbul'da mı geçireceksiniz?" şeklindeki sorusuna Erdoğan esprili bir yanıt verdi.

"EŞİM BAKALIM NE DER"

Başkan Erdoğan, bayram programının henüz netleşmediğini belirterek, "İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der?" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu cevabı çevrede bulunan gazeteciler arasında tebessüme neden oldu.

PROGRAM İLERLEYEN GÜNLERDE NETLEŞECEK

Yoğun diplomasi ve iç politika gündemine rağmen zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Erdoğan'ın, aile vurgusu içeren bu sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kurban Bayramı programına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

