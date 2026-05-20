Başkan Erdoğan'dan bayram sorusuna esprili yanıt: Eşim bakalım ne der?

Gazetecilerin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini kabul eden Başkan Erdoğan'a, bayram programına ilişkin de soru yöneltildi. Bir basın mensubunun, "Kurban Bayramı'nı İstanbul'da mı geçireceksiniz?" şeklindeki sorusuna Erdoğan esprili bir yanıt verdi.

"EŞİM BAKALIM NE DER"

Başkan Erdoğan, bayram programının henüz netleşmediğini belirterek, "İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der?" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu cevabı çevrede bulunan gazeteciler arasında tebessüme neden oldu.

PROGRAM İLERLEYEN GÜNLERDE NETLEŞECEK

Yoğun diplomasi ve iç politika gündemine rağmen zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Erdoğan'ın, aile vurgusu içeren bu sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kurban Bayramı programına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.