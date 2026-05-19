Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak’taki ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 46 yaşındaki işçi Erol Türksever hayatını kaybetti. Ocağın sahibi olduğu öne sürülen E.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışan 46 yaşındaki Erol Türksever toprak altında kaldı.
BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Türksever, çalışma arkadaşları ve ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türksever'in ambulansta kalp masajı ile hayatta tutulmaya çalışıldığı öğrenildi.
Hastanede tedavi altına alınan Türksever, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
OCAĞIN DAHA ÖNCE KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilerek kapatıldığı, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından daha sonra kaçak şekilde yeniden işletildiği öne sürüldü.
Yürütülen soruşturma kapsamında E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.