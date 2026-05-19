Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’taki ruhsatsız işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 46 yaşındaki işçi Erol Türksever hayatını kaybetti. Ocağın sahibi olduğu öne sürülen E.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.