Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çevre ve altyapı yatırımlarında yeni aşamaya geçildi. Havzada bugüne kadar 5 milyar lirayı aşan yatırım yapılırken, atıksu arıtma oranı yüzde 98’e ulaştı. Temmuz ayında düzenlenecek geniş kapsamlı çalıştayla Van ve Bitlis’in çevre, turizm ve kültürel geleceği masaya yatırılacak.

Van Gölü Havzası'nda çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yürütülen çalışmalar yeni bir döneme giriyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2020 yılında başlatılan Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar milyarlarca liralık yatırım hayata geçirilirken, dip çamuru temizliğinden atıksu arıtma tesislerine kadar birçok kritik proje tamamlandı. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Van Gölü'nün çevresel dayanıklılığının artırılması, kıyıların yeniden yaşam alanına dönüştürülmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2020 yılında başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ile birlikte; çevre koruma, altyapı yatırımları, kıyı rehabilitasyonu, sürdürülebilir şehircilik, doğal yaşamın korunması ve iklim uyumu başlıklarında kapsamlı projeler hayata geçirildi. Yürütülen çalışmalarla birlikte Van Gölü Havzası, Türkiye'nin iklim uyumu, çevresel dayanıklılık, sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun önemli uygulama alanlarından biri haline geldi. ÜST DÜZEY PROTOKOL PROGRAMDA YER ALDI Sıfır Atık Vakfı tarafından 19 Mayıs'ta Van Gölü Havzası'nda düzenlenen programda ilgili kurum temsilcileri ve basın mensupları sürdürülen büyük ölçekli çevresel dönüşüm çalışmalarını sahada inceleme fırsatı buldu. Programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran başta olmak üzere bakanlık yetkilileri, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım gösterdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü havzasıyla alakalı Emine Erdoğan’ın liderliğinde 2020 yılından itibaren çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi (Fotoğraf - ahaber.com.tr) "VAN GÖLÜ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR" Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü havzasıyla alakalı Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2020 yılından itibaren çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, "Sahada yaptığımız teknik değerlendirmeler ve kurumlarımızdan aldığımız kapsamlı brifingler ile Van Gölü'nde yapılan çalışmaları bugün itibariyle farklı bir noktaya taşımayla alakalı bir irade göstermiş bulunuyoruz. Bugün gelinen noktada Emine Erdoğan'ın talimatları ve vizyonu doğrultusunda, Van Gölü havzasında ölçülebilir ve sonuç üreten yatırımlar hayata geçirilmiştir. 2020 yılı itibariyle Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur" dedi. "SIFIR ATIK VAKFI OLARAK 120'DEN FAZLA SULAK ALANA GİDECEĞİZ" Yatırımlar sayesinde Van Gölü'ne ulaşan evsel kirli atık yükünün ciddi oranda azaldığını ve kıyı su kalitesinin ciddi oranda artırıldığını belirten Ağırbaş, şöyle devam etti: "Van Gölü Havzası'nda halk sağlığı ve ekosistem güçlendirildi. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edecek. Emine Erdoğan, Van Gölü ve Van Gölü Havzası'nın geleceğiyle alakalı çok önemli bir irade gösteriyor. Ben de onun Onursal Başkanı olduğu bir Vakfın Başkanı olarak, kendisinin talimatıyla ekip arkadaşlarımla buraya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vizyonunda Türkiye'nin 81 ilinde çevre ile alakalı ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor, ciddi dönüşümler yapılıyor. Vatandaşlarımızla istişare ederek nelerin yapılması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Tabii bu bölgelerde yapılan koruma ve rehabilitasyon çalışmaları ile yürütülen sulak alan büyüklüğünün 125 bin hektara ulaşması bekleniyor. Bizde Sıfır Atık Vakfı olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de belirlediğimiz 120'den fazla sulak alana giderek sorunları vatandaşlarımızla beraber yerinde tespit edeceğiz. O sorunlara; vatandaşlarımızla beraber kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, o şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa onlarla çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Ağırbaş, yatırımlar sayesinde Van Gölü'ne ulaşan evsel kirli atık yükünün ciddi oranda azaldığını ve kıyı su kalitesinin ciddi oranda artırıldığını belirtti (Fotoğraf - ahaber.com.tr) TEMMUZ AYINDA ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü Havzası'na yönelik hayata geçirilecek çalışmalarına da değinen Ağırbaş, şunları söyledi: "Bugün Sayın Bakan Yardımcımızla beraber Akdamar Adası'ndaydık. Van Gölü'nün çeşitli bölgelerini görme fırsatı bulduk. Van Gölü Havzası'nda çok güzel tarihi alanlarımız da mevcut. Bu bölgenin turizmle alakalı süreçlerini de takip ediyor olacağız. Dünyanın farklı bölgelerinden acaba nitelikli turisti bu bölgelere nasıl getiririz, bununla alakalı da çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Emine Erdoğan'ın himayelerinde çevre, su verimliliği, sıfır atık gibi alanlarda yaptığımız bütün çalışmaları, sürdürülebilir yaşam vizyonu çerçevesinde biz gerçekleştiriyoruz ve bu vizyonda da yaptığımız bütün çalışmaların sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. YÖK Başkanlığımızla beraber, üniversite seviyesine biz bunu taşıdık ve temmuz ayında Van ilimizde çok geniş bir çalıştayı düzenleyeceğiz. Van ve Bitlis illerimizde yaşayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, hemşeri dernekleri, Van Gölü Havzası'na dair söz söylemek isteyen herkesin katılımıyla geniş bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda Van'ın ve Bitlis'in turizmini, kültürünü, sanatını, çevresini, doğasını tartışacağız. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık kültürel eylem planlarını, çevresel eylem planlarını ortaya koyacağız. Emine Erdoğan'ın liderliğinde biz bu çalışmaların takibini güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. "VAN GÖLÜ ÇALIŞMALARI İÇİN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUYORUZ" Van Gölü ve havzasıyla alakalı çalışma yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı'mızın çatısı altında Emine Erdoğan'ın liderliğinde bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Bu hususta da bu çalışmaların sekreteryasını ve takibini yürütmek üzere eski İller Bankası Genel Müdürümüz Recep Türk Bey'i görevlendirdik. Kendisinin özellikle Van Gölü ile alakalı ciddi tecrübeleri var. İnşallah kendisi de Van Gölü hafızasıyla alakalı çalışmalarımızı takip edecek."