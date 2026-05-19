Dijital terörizme geçit yok: 1731 FETÖ bağlantılı hesaba erişim engeli

Sonrasında yürütülen teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri kapsamında 1352 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını belirten Duran, böylece erişime engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini kaydetti.

Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı üzere FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek erişim engeli uygulandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başkanlık tarafından yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, dijital mecralarda terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlere karşı yürütülen çalışmaların aralıksız ve çok boyutlu şekilde sürdüğünü belirtti.

361 HESAP HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI

Yapılan incelemelerde terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen 361 sosyal medya hesabı hakkında da ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli işlemlerin yapıldığını aktaran Duran, bu hesaplara yönelik erişim engeli uygulandığını bildirdi.

"ORGANİZE PROPAGANDA FAALİYETİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eşgüdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır."

"DİJİTAL MECRALARDA DA MÜCADELE SÜRÜYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil, dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, hiçbir terör örgütüne, uzantısına ve milli güvenliği hedef alan dijital operasyonlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Duran, Türkiye'nin dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu ve mücadelesini kesintisiz sürdüreceğini ifade etti.