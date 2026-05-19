Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta gençler ve sporcularla bir araya geldi: Kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kırarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 81 ilden gelen gençleri ve milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. "Milletin Evi"nde gerçekleşen tarihi kabulde gençliğe çok net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaptı. Gençleri Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemeniz için çalışıyoruz" dedi. İstiklal mücadelesinin ruhuna değinen Erdoğan, Türkiye'nin istikbaline uzanan kirli ellerin dün olduğu gibi bugün de kırılacağını tüm dünyaya ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

"SİZLER TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÖNCÜ NESLİSİNİZ"

Sevgili gençler, kıymetli misafirler, değerli milli sporcularımız; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sizlerin şahsında ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız.

Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor; gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu, parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum.

"İSTİKLALİNİ ELDE ETMEDEN İSTİKBALE YÜRÜYEMEZSİN"

Kıymetli genç kardeşlerim; şurası bir hakikattir ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş; bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru; şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik, tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir.

"KİRLİ ELLERİ ARKASINDA KİM OLDUĞUNA BAKMADAN KIRARIZ"

Zira Milli Mücadele destanımızın ilk sayfası; 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle, milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım; zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti; istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki; bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE YARIM ASIRLIK BELAYI BİTİRİYORUZ"

Sevgili genç kardeşlerim; sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız; bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 22 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor; şimdi sizleri dinlemek istiyorum.

SORU - CEVAP:

Başkan Erdoğan'ın gençlerle olan yoğun buluşma trafiğine dikkat çeken ve Külliye'de söz alan Uşak İli Temsilcisi Meryem Nisa Apaydın, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Uşak ili temsilcisi Meryem Nisa Apaydın. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisiyim. Sizleri görmekten onur duydum öncelikle. Geçen hafta sonu yaşanan Kocaeli Gençlik Etkinliği'nde sizler de oradaydınız, teşrif ettiniz. Bugün ise bizi burada ağırlıyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve buradaki tüm katılımcı arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Gençlerle sık sık bir araya geldiğinizi biliyoruz, böyle güzel etkinliklerde bizlerle sık sık buluşuyorsunuz. Size sorum şu yönde olacak; bizlerle sık sık buluştuğunuzu biliyoruz, bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var? Bunları bilmek istiyorum" sorusunu yöneltti.

"GENÇLERLE NE KADAR BİR ARAYA GELİRSEM O KADAR GENÇ KALIRIM"

Genç iletişimcinin sorusuna yüzünde tebessümle ve içtenlikle yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, inşa edilen devasa gençlik merkezlerini hatırlatarak, "Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir Gençlik Merkezimiz var, aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir Gençlik Merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN İNŞASINDA ADIMLARIMIZI GENÇLERLE ATIYORUZ"

Genç kalmanın ülkenin geleceğini inşa etmedeki hayati rolüne değinen ve vizyoner mesajlar veren Başkan Erdoğan, Külliye salonunu dolduran gençlere seslenerek, "Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız" sözleriyle gençliğe olan güvenini bir kez daha dile getirdi.