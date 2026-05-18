Saklanan sırlar gün yüzüne çıkıyor! Trump’tan olay yaratan uzaylı paylaşımı

Hükümet kurumlarındaki en güncel videoların, fotoğrafların ve orijinal belgelerin tek bir platformda toplandığını duyuran bakanlık yetkilileri, bu bilgilere ulaşmak için "Herhangi bir güvenlik iznine gerek yok," sözleriyle şeffaflık vurgusu yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump'ın yılın başlarında verdiği talimatın ardından, UFO'lara ilişkin daha önce hiç görülmemiş belgeleri halkın erişimine sundu.

TRUMP'TAN "KELEPÇELİ UZAYLI" PAYLAŞIMI

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, süreci yakından takip edenleri heyecanlandıran bir açıklama yaparak, "Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız." dedi.

Trump'ın bu sözlerinin yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka ürünü görseller tartışmaların fitilini ateşledi. Söz konusu görsellerde Trump'ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü sırada yanında kelepçeli bir uzaylı figürünün yer alması dikkat çekerken; bir diğer karede fütüristik zırhlı robotik askerler, UFO'lar ve ABD Uzay Kuvvetleri amblemi önünde parmağıyla hedef gösterdiği görüldü.

ŞOK İTİRAF: "BİYOLOJİK MATERYALLER İNSANA AİT DEĞİL"

Pentagon'un yayınladığı dosyalarda pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar yer alırken, en çarpıcı iddia üst düzey bir ABD'li yetkiliden geldi.

Yapılan keşiflerde ele geçirilen kalıntılara dikkat çeken ABD'li yetkili, "Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi, bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi. İnsana ait değildi. Ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hâlâ aynı programda görev yapıyor," ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDE TANIMLANAMAYAN CİSİMLER: DİSK, KÜRE VE EŞKENAR DÖRTGEN

Yayınlanan görüntülerde disk, küre ve eşkenar dörtgen gibi pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cismin gökyüzünde büyük bir hızla hareket ettiği açıkça görülüyor. Uzmanlar, Trump'ın yapay zeka görselleriyle verdiği mesajların, Pentagon'un raporlarıyla eş zamanlı gelmesinin tesadüf olmadığını savunuyor.