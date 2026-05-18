San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, kentin Clairemont bölgesinde aynı zamanda cami olarak kullanılan merkezde aktif bir silahlı saldırgan olduğuna yönelik ihbar aldıklarını açıkladı.

Gloria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden olaya ilişkin sürekli bilgi aldığını ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

San Diego Polis Departmanı'nın güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğine ilişkin ilk açıklamasından yaklaşık bir saat sonra olay yerindeki tehdidin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, İslam Merkezi yakınlarında bulunan bir otoyol köprüsü üzerinde ve merkez çevresinde çok sayıda polis aracının bulunduğunu kaydetti. Kaynaklar, San Diego İslam Merkezi'nin şehirdeki en büyük cami olduğunu belirtti.

FESTİVAL ALANINDA DEHŞET: 30 EL ATEŞ EDİLDİ

Saldırı, San Diego'daki İslam Merkezi'nde Müslümanların bir festival ve öğle namazı için toplandığı sırada meydana geldi. Olayın sıcaklığını yerinden aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "San Diego'daki İslam Merkezi'nde bir toplantı veya festival sırasında saldırı gerçekleşti. Şu ana kadar en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'a yakın yaralıdan bahsedildiğini biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Amerikan basınından CBS'e konuşan bir görgü tanığı ise dehşet anlarını, "Silah seslerini duyunca 911'e çok acil olarak telefon açtım," sözleriyle aktardı.