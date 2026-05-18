Balyoz kumpasında yeni bir hukuki hesaplaşma süreci başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, kumpas mağdurlarına devlet tarafından ödenen tazminatların, dosyada görev alan FETÖ irtibatlı eski hâkim ve savcılardan tahsil edilmesine karar verdi.

HSK'DAN BALYOZ KARARI: TAZMİNAT FETÖ'CÜLERDEN ALINACAK Karara göre, yeniden yargılamada beraat eden sanıklar için oluşan kamu zararı, rücu yoluyla ilgili eski yargı mensuplarından alınacak. Böylece yıllardır tartışılan "devletin ödediği tazminatlar sorumlulara rücu edilebilir mi?" sorusuna da HSK düzeyinde yanıt verilmiş oldu. İKİ DOSYADA KARAR VERİLDİ HSK'nın konuya ilişkin ilk kararı 18 Eylül 2025'te verildi. 2025/1436 sayılı dosyada, Balyoz kumpası nedeniyle yıllarca cezaevinde kalan ve beraat eden Osman Kayalar'a ödenen tazminatın eski hâkim ve savcılardan tahsil edilmesine hükmedildi. İkinci karar ise 26 Mart 2026 tarihini taşıyor. 2026/424 sayılı dosyada, kumpas mağduru Ayhan Türker Koçpınar'a ödenen tazminat nedeniyle oluşan kamu zararının da FETÖ irtibatlı eski hâkimlerden tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

MAHKûMİYET ŞARTI ARANMAYACAK HSK 2. Dairesi, kararında kritik bir hukuki değerlendirmeye de yer verdi. Buna göre, devletin ödediği tazminatların hâkim ve savcılara rücu edilmesi için TCK'nın 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet aranmayacak. Bu değerlendirme, Balyoz kumpası başta olmak üzere FETÖ'nün yargı içerisindeki yapılanması üzerinden yürütülen davalarda kamu zararının tahsili açısından yeni bir dönemin kapısını açtı. HSK KARARINDA FETÖ'NÜN YARGI YAPILANMASI ANLATILDI Karar metinlerinde FETÖ'nün emniyet, yargı ve TSK içindeki örgütlü yapılanmasıyla kumpas davalarını nasıl organize ettiği de ayrıntılı şekilde ele alındı. HSK, örgütün sahte dijital deliller, yasa dışı dinlemeler, kurgu ihbar mektupları ve gizli tanık ifadeleri üzerinden Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, Amirallere Suikast ile İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davalarını organize ettiğini vurguladı. KARARDA YER ALAN ESKİ YARGI MENSUPLARI Sabah'ın haberine göre; Kararda, HSK Genel Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararıyla FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen eski yargı mensuplarının isimlerine de yer verildi. İlk dosyada Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Efendi Peksak, Alpaslan Uz, Aytekin Özanlı, Birol Bilen, Davut Bedir, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, İbrahim Balık, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Muzaffer İren, Nurullah Çınar, Ömer Diken, Savaş Çelik ve Vedat Dalda'nın adları geçti. İkinci dosyada ise Ali Efendi Peksak, Birol Bilen, Davut Bedir, İbrahim Balık, Mehmet Uğurlu, Metin Özçelik, Murat Üründü, Ömer Diken ve Savaş Çelik'in isimleri yer aldı. Balyoz kumpası mağdurlarına ödenen tazminatların FETÖ irtibatlı eski yargı mensuplarından tahsil edilmesine yönelik karar, hem kamu zararının giderilmesi hem de kumpas davalarıyla yüzleşme açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.