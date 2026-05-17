Kartal Belediyesi’nde akılalmaz "mesai" skandalı: İşçilere kredi çektirip hesapları boşalttı
İstanbul Kartal Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli bir kadın personel hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve suistimal iddiasıyla gündeme geldi. S.K.Y.’nin bazı işçilerin mobil bankacılık hesaplarını kullanarak para transferi yaptığı, toplam tutarın 50 milyon TL’yi aştığı öne sürüldü.
İŞÇİLERİN MOBİL BANKACILIK HESAPLARI HEDEF ALINDI
İddiaya göre S.K.Y., dış temizlik biriminde görev yapan, okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığı kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldı.
S.K.Y.'nin işçileri arayarak "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" dediği iddia edildi.
Panikle yanına gelen işçilerin telefonlarını ve mobil bankacılık şifrelerini alan S.K.Y.'nin, hesaplardaki paraları kendi hesabına aktardığı öne sürüldü.