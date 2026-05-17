Kartal Belediyesi’nde akılalmaz "mesai" skandalı: İşçilere kredi çektirip hesapları boşalttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Kartal Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli bir kadın personel hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve suistimal iddiasıyla gündeme geldi. S.K.Y.’nin bazı işçilerin mobil bankacılık hesaplarını kullanarak para transferi yaptığı, toplam tutarın 50 milyon TL’yi aştığı öne sürüldü.

İŞÇİLERİN MOBİL BANKACILIK HESAPLARI HEDEF ALINDI

İddiaya göre S.K.Y., dış temizlik biriminde görev yapan, okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığı kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldı.

S.K.Y.'nin işçileri arayarak "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" dediği iddia edildi.

Panikle yanına gelen işçilerin telefonlarını ve mobil bankacılık şifrelerini alan S.K.Y.'nin, hesaplardaki paraları kendi hesabına aktardığı öne sürüldü.

50 MİLYON TL'DEN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Kadın personelin bu yöntemle mesai arkadaşları üzerinden 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.

S.K.Y.'nin ayrıca samimiyet kurduğu bazı mesai arkadaşlarından yüksek miktarlarda borç aldığı da öne sürüldü.

Dolandırıldıklarını anlayan işçilerin durumu belediye yönetimine bildirdiği, ancak polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde kendilerine mobbing uygulandığını iddia ettikleri belirtildi.

BELEDİYE KADIN PERSONELE ULAŞAMIYOR

Kartal Belediyesi yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada "Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti.

Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, olayda mağdur olan işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz bir şekilde yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Şüpheli S.K.Y.'ye ulaşılamadığı öğrenildi.

AK PARTİ GRUBUNDAN ZİMMET ÇIKIŞI

AK Parti grubu ise olayın yalnızca dolandırıcılık iddiası olarak değerlendirilemeyeceğini, kamu zararı boyutunun da bulunduğunu savundu.

AK Parti grubu açıklamasında "Ortada sokakları temizleyen arkadaşlarımızın hesaplarına hakedişlerinden daha fazla mesai adı altında para yatırılma durumu var. Bu para kamu parası.

İşçiler de zaten kadın personele gerçekten normal maaşlarından daha fazla para geldikleri için inanıyor. Burada kamunun parasını zimmete geçirme suçu da var. Bu olay sıradan bir belediye disiplin mekanizması işletilerek üstü kapatılacak bir konu değil" ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ DİSİPLİN KURULUNA TAŞINDI

Kartal Belediyesi'nde ortaya atılan mesai vurgunu iddiasına ilişkin disiplin kurulunun toplanacağı bildirildi. Olayla ilgili adli sürecin başlatılıp başlatılmadığına dair resmi açıklama ise henüz paylaşılmadı.

A Haber
