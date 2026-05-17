Hasret bitiyor F1 2027'de İstanbul'da! Başkan Erdoğan'ın takibi sonuç verdi
Türkiye’nin küresel gücünü yansıtan Formula 1 organizasyonu için hazırlıklar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarışlara “kusursuz bir organizasyonla” ev sahipliği yapılacağını belirtti. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1’in Türkiye ekonomisine, tanıtımına ve spor turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. İşte detaylar...
Türkiye'nin küresel arenadaki gücünü perçinleyen bu dev vizyon projesinin arkasında kararlı bir devlet iradesi yer alıyor. Organizasyonun kusursuzluğu için her türlü hazırlığın yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu anlaşma ile İstanbul, bir kez daha dünyanın en prestijli spor ve prestij merkezi olarak tescillenmiş oldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TANITIMINA DEV KATKI
Formula 1'in sadece bir yarış değil, devasa bir ekonomi ve tanıtım platformu olduğu vurgulanıyor. Projenin hazırlık sürecine dair bilgiler veren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 çok büyük kapsamlı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu. Bunun ülke ekonomisine ve bize katacağı çok ciddi bir katkı var" sözleriyle organizasyonun önemine dikkat çekti. Üçlertoprağı ayrıca, bu sürecin hem ülke potansiyeline hem de spor turizmine büyük ivme kazandıracağını belirterek başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklara şükranlarını sundu.
SPORUN PARLAYAN YILDIZI: TÜRKİYE
Formula 1'in dönüşü, Türk gençlerinin spora olan tutkusunu ve ülkenin modern altyapısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Organizasyonun profesyonel boyutuna değinen F1 spikeri Serhan Acar, "Sporun son yıllarda özellikle gençler üzerindeki etkisi ve yansıması daha da büyümüş vaziyette. Ülkemizin faydalanabileceği devasa bir platform haline geldi" diyerek yarışın sportif başarısının ötesindeki anlamını aktardı. Acar, Türkiye'nin daha önce 9 kez başarıyla düzenlediği bu yarışlarda sportif açıdan her zaman en üst sıralarda yer aldığını hatırlattı.
500 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ GİRDİSİ HEDEFLENİYOR
Organizasyonun turizm ve finansal getiri boyutu ise dudak uçuklatıyor. MÜSİAD Turizm Kurulu Başkanı Mecit Kılınçarslan, "Turizm, ülkelerdeki ekonomik denklemi çok pozitif etkileyen bir süreç. Formula 1 turisti başına harcama rakamları 3 bin doların üzerinde. Bu hacim yıllık turizm gelirimize 500 milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlayacak" ifadelerini kullanarak ekonomik katma değerin altını çizdi. Kılınçarslan ayrıca, bu süreçte 100 binin üzerinde bir yolcu hareketliliği beklediklerini ve bu durumun 30'dan fazla alt sektörü besleyeceğini sözlerine ekledi.