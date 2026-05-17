Hasret bitiyor F1 2027'de İstanbul'da! Başkan Erdoğan'ın takibi sonuç verdi

Türkiye'nin küresel arenadaki gücünü perçinleyen bu dev vizyon projesinin arkasında kararlı bir devlet iradesi yer alıyor. Organizasyonun kusursuzluğu için her türlü hazırlığın yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu anlaşma ile İstanbul, bir kez daha dünyanın en prestijli spor ve prestij merkezi olarak tescillenmiş oldu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE TANITIMINA DEV KATKI

Formula 1'in sadece bir yarış değil, devasa bir ekonomi ve tanıtım platformu olduğu vurgulanıyor. Projenin hazırlık sürecine dair bilgiler veren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 çok büyük kapsamlı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu. Bunun ülke ekonomisine ve bize katacağı çok ciddi bir katkı var" sözleriyle organizasyonun önemine dikkat çekti. Üçlertoprağı ayrıca, bu sürecin hem ülke potansiyeline hem de spor turizmine büyük ivme kazandıracağını belirterek başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklara şükranlarını sundu.