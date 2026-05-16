Enerji Kimlik Belgesi'nde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

Yeni yönetmelikle işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması da başlatılacak.

Analizler BEP-TR sistemi üzerinden yapılacak. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.

Bina Yaşam Döngüsü Analizi ile binaların yalnızca kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, ham madde temininden yıkım ve atık bertarafına kadar tüm süreçlerde ortaya çıkan sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Uzmanların yetkisi "Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" ni ve "Düşük Karbonlu Bina Belgesi" ni kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Mevcut uzmanların hakları yetki süreleri sonuna kadar korunacak.

"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ" de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı genişletildi.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Düşük Karbonlu Bina Belgesi nedir?

İşletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalara verilecek yeni belge türüdür. Enerji Kimlik Belgesi'nde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan binalar bu belgeyi alabilecek.

Yeni uygulama ne zaman başlayacak?

Uygulama 1 Ocak 2027'den itibaren başlayacak. Bu tarihten sonra yapı ruhsatı alacak 10 bin metrekare ve üzeri yeni binaları kapsayacak.

Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi neyi hesaplayacak?

Belge, binanın ham madde temininden inşaat, kullanım, bakım, yıkım, atık işleme ve bertaraf süreçlerine kadar tüm yaşam döngüsündeki sera gazı emisyonlarını hesaplayacak.