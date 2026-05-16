Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda binalarda yeni dönemi başlatıyor. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi ile Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi zorunlu olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında binalarda enerji performansı ve karbon salımıyla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
YENİ BİNALARDA DÜŞÜK KARBON DÖNEMİ BAŞLIYOR
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni uygulamaların 1 Ocak 2027'den itibaren başlayacağını duyurdu.
BAKAN KURUM YENİ DÜZENLEMEYİ AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı.
1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz"
10 BİN METREKARE VE ÜZERİ BİNALARI KAPSAYACAK
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" zorunlu hale getirildi.
Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi ilgili idareye sunulacak.