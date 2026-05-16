CANLI YAYIN

Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda binalarda yeni dönemi başlatıyor. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi ile Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi zorunlu olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında binalarda enerji performansı ve karbon salımıyla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

YENİ BİNALARDA DÜŞÜK KARBON DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni uygulamaların 1 Ocak 2027'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih - 1

BAKAN KURUM YENİ DÜZENLEMEYİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı.
1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz"

Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih - 2

10 BİN METREKARE VE ÜZERİ BİNALARI KAPSAYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" zorunlu hale getirildi.

Buna göre 1 Ocak 2027'den itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi ilgili idareye sunulacak.

Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih - 3

BİNANIN TÜM SÜREÇLERİNDEKİ EMİSYONLAR HESAPLANACAK

Bina Yaşam Döngüsü Analizi ile binaların yalnızca kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, ham madde temininden yıkım ve atık bertarafına kadar tüm süreçlerde ortaya çıkan sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Analizler BEP-TR sistemi üzerinden yapılacak. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.

DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ GELİYOR

Yeni yönetmelikle işletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması da başlatılacak.

Enerji Kimlik Belgesi'nde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih - 4

UZMANLARA YENİ EĞİTİM VE YETKİ ŞARTI

"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ"de yapılan değişiklikle uzmanların görev alanı genişletildi.

Uzmanların yetkisi "Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi"ni ve "Düşük Karbonlu Bina Belgesi"ni kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Mevcut uzmanların hakları yetki süreleri sonuna kadar korunacak.

Yetki süresi sona eren uzmanlar ise Bakanlığın belirleyeceği yeni eğitim programına katılıp tekrar sınava girerek yetkilerini yenileyebilecek.

Yeni binalarda düşük karbon dönemi başlıyor! Bakan Kurum resmen duyurdu! İşte merakla beklenen o tarih - 5

SIKÇA SORULAN SORULAR

Düşük Karbonlu Bina Belgesi nedir?
İşletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalara verilecek yeni belge türüdür. Enerji Kimlik Belgesi'nde sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı ise en az "C" olan binalar bu belgeyi alabilecek.

Yeni uygulama ne zaman başlayacak?
Uygulama 1 Ocak 2027'den itibaren başlayacak. Bu tarihten sonra yapı ruhsatı alacak 10 bin metrekare ve üzeri yeni binaları kapsayacak.

Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi neyi hesaplayacak?
Belge, binanın ham madde temininden inşaat, kullanım, bakım, yıkım, atık işleme ve bertaraf süreçlerine kadar tüm yaşam döngüsündeki sera gazı emisyonlarını hesaplayacak.

BAŞLIK DETAY
Yeni uygulama tarihi 1 Ocak 2027
Kapsam 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalar
Zorunlu belgeler Enerji Kimlik Belgesi + Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi
Yeni belge Düşük Karbonlu Bina Belgesi
Amaç Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştırmak
Emisyon hesabı Ham madde, inşaat, kullanım, bakım, yıkım ve atık süreçlerinin tamamı hesaplanacak
Sistem Analizler BEP-TR sistemi üzerinden yapılacak
Belge şartı Sera gazı emisyon sınıfı en az "B", enerji performans sınıfı en az "C"
Yetkili uzmanlar Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları hazırlayacak
Uzmanlara yeni şart Yeni eğitim programı ve yeniden sınav uygulanacak
Hedef Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın