YÖK’ten “yabancı öğrenci ücreti” iddialarına yalanlama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın organlarında ortaya atılan “yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde talimat verildiği” iddialarını yalanladı. YÖK, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklarken, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin doğrudan mütevelli heyetleri tarafından belirlendiğini vurguladı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda tartışma yaratan iddialara net bir dille karşı çıkıldı. Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar hakkında ortaya atılan "vakıf üniversitelerine talimat verdi" iddiasının "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

"YÖK'ÜN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK"

YÖK açıklamasında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir."

Açıklamada ayrıca, YÖK'ün vakıf üniversitelerinin ücret politikalarını belirleme ya da belirli öğrenci gruplarına özel ücret tarifesi oluşturma yetkisine sahip olmadığı özellikle vurgulandı.

"İDDİA TAMAMEN ASILSIZDIR"

YÖK, kamuoyunda infial oluşturan iddiaların manipülatif şekilde servis edildiği mesajını verirken, 19 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemenin yalnızca ara sınıflardaki ücret artış oranlarını kapsadığına işaret etti.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında yer alan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim Kurulu'nun vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır. 19 Aralık 2025 tarihli yasal düzenleme sonrasında ise yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir"