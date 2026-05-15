Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 60 gözaltılı baskında evin altındaki sır oda
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 33’ü belediye görevlisi, 27’si şirket yetkilisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda belediye binasında arama yapılırken, özel kalem müdürü Özcan E.’nin evinin bahçesinde gizli oda tespit edildi.
TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 33'ü belediye görevlisi, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler hakkında "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlamaları yer aldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi. Açıklamada MASAK raporu, vergi tekniği raporları, vergi suçu raporları, bilirkişi raporu, mülkiye başmüfettişliği tevdi raporu, kriminal inceleme raporu, HTS-baz analiz raporları, banka kayıtları, kripto varlık hesapları ve belediye evraklarının dosyada bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, Tepebaşı Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları ile usulsüz belge ve fatura düzenlendiği öne sürüldü.