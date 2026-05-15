BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada görevine devam ettiğini belirtti. Ataç, "Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu soruşturmanın yeni başlamış bir soruşturma olmadığını, dosyada herhangi bir gizlilik kararının bulunmadığını, uzun süredir dosyanın soruşturması itibarıyla mevcut haliyle sürmekte olduğunu belirtmek isteriz. Bugün şafak operasyonuyla gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce de bu dosya kapsamında çağrılmak suretiyle ifade vermiş kişilerdir. Bu nedenle bugün şafak operasyonu yapılmış olmasının hukuki düzlemde karşılığı yoktur. Bunun yanı sıra sürecin hukuki şekilde sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, bugün gözaltında olan arkadaşlarımızla ve aileleriyle irtibat halinde hukuki süreci avukatlarımızla birlikte takip ettiğimizi, hukuki sürece saygılı olduğumuzu ve herkesin de hukuki sürece saygılı olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.