Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 60 gözaltılı baskında evin altındaki sır oda

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 33’ü belediye görevlisi, 27’si şirket yetkilisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda belediye binasında arama yapılırken, özel kalem müdürü Özcan E.’nin evinin bahçesinde gizli oda tespit edildi.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediye görevlileri ve şirket yetkilileri hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 33'ü belediye görevlisi, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlamaları yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi. Açıklamada MASAK raporu, vergi tekniği raporları, vergi suçu raporları, bilirkişi raporu, mülkiye başmüfettişliği tevdi raporu, kriminal inceleme raporu, HTS-baz analiz raporları, banka kayıtları, kripto varlık hesapları ve belediye evraklarının dosyada bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Tepebaşı Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları ile usulsüz belge ve fatura düzenlendiği öne sürüldü.

GİZLİ ODADA KRİPTO MADENCİLİĞİ CİHAZLARI BULUNDU

Operasyon kapsamında belediye özel kalem müdürü Özcan E.'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinde de arama yapıldı. Polis ekipleri, ikametin bahçesinin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda tespit etti.

Odada yapılan aramada Özcan E.'ye ait olduğu belirtilen 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Özcan E. hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada görevine devam ettiğini belirtti. Ataç, "Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu soruşturmanın yeni başlamış bir soruşturma olmadığını, dosyada herhangi bir gizlilik kararının bulunmadığını, uzun süredir dosyanın soruşturması itibarıyla mevcut haliyle sürmekte olduğunu belirtmek isteriz. Bugün şafak operasyonuyla gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce de bu dosya kapsamında çağrılmak suretiyle ifade vermiş kişilerdir. Bu nedenle bugün şafak operasyonu yapılmış olmasının hukuki düzlemde karşılığı yoktur. Bunun yanı sıra sürecin hukuki şekilde sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, bugün gözaltında olan arkadaşlarımızla ve aileleriyle irtibat halinde hukuki süreci avukatlarımızla birlikte takip ettiğimizi, hukuki sürece saygılı olduğumuzu ve herkesin de hukuki sürece saygılı olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından yeniden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adli sürecin, savcılık işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

