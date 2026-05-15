İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı, Ukrayna açıklarında askeri drone saldırısının hedefi olan bir ticari geminin geçişi nedeniyle geçici olarak deniz trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, güvenlik gerekçesiyle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari geminin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği belirtilerek bu nedenle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.