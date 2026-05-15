Dışişleri'nden Yemen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Amman'da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

İlgili tüm tarafların sürece sundukları katkıları takdirle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı barışın teminine yönelik çabalara olan desteğini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.