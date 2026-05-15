Başkan Erdoğan’ın küresel vizyonuna Esra Albayrak’tan güçlü vurgu: "Daha adil bir dünya mümkün"
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, uluslararası sistemdeki krizlere karşı çözümün zihinlerde başladığını vurguladı. Albayrak’ın değerlendirmelerini analiz eden Kaplan, bu çağrının Başkan Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek; "Direniş, cüzdanda veya sahada bir yere kadar verilebilir. Esas direniş, zihinlerde başlar. Erdoğan'ın ulusal çapta gerçekleştirdiği ve uluslararası alana taşımak istediği de işte böyle bir çabanın muadili henüz olmayan siyasasıdır. Küresel dekolonizasyon siyasasının lideri de Erdoğan'dır." ifadelerine yer verdi.
Küresel krizlerin temel nedenleri ile sömürgecilik mirasının ele alındığı, 11-12 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen World Decolonization Forum'a NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın çağrısı uluslararası sistemin tıkanıklığını anlatan sözleri damga vurdu.
BATI BAŞKENTLERİ SINIRI ULAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" çıkışlarına benzer bir açıklamalarda bulunan Esra Albayrak, Forum'un farklı başkentlerde yapılacağını bildirerek, "Paris, Londra, New York, bu başkentlerde üretilen bilgi, artık sınırlarına ulaştı. Onların da bence yeni başkentlere, yeni bilgi merkezlerinin bilgeliğine ihtiyacı var. Dolayısıyla biz buraya umut ederim ki İstanbul'u, Gazze'yi, Cakarta'yı, Addis Ababa'yı, Kahire'yi ekleyebilirsek hepimiz için yeni bir nefes olacak." değerlendirmesini yaptı.
İŞTE SABAH GAZETESİ YAZARI HİLAL KAPLAN'IN "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dekolonizasyon siyasası" BAŞLIKLI YAZISI: