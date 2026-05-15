Başkan Erdoğan'dan şampiyon millilere tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda elde edilen tarihi başarı sonrası millî sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin organizasyonda 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere toplam 22 madalya kazandığını belirtti. Milli sporcuların üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Erdoğan, başarıda emeği geçen herkesi kutladı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millî sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

MİLLİLERDEN TARİHİ BAŞARI

Türkiye, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çekerken, organizasyonu zirvede tamamlayarak önemli bir başarıya daha imza attı.