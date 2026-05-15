4 ilde eş zamanlı baskınlarda 81 şüpheliye gözaltı! 349 milyon lirayı aşan kaçak pırlanta ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen pırlanta kaçakçılığı soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Antalya, İzmir ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

İstanbul merkezli pırlanta kaçakçılığı operasyonunda yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 81 şüpheli gözaltına alındı.

4 İLDE PIRLANTA KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 81 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen pırlantaların organize şekilde piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenen ilk operasyon sonrası elde edilen deliller doğrultusunda yeni bir şebekeye ulaştı.

İLK OPERASYON SONRASI YENİ ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyon sonrasında ele geçirilen deliller ve ifadeler üzerinde inceleme yaptı. Yapılan analizlerde, kaçak pırlanta ticaretine ilişkin yeni bağlantılar belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organize şekilde ülkeye sokulduğu değerlendirilen pırlantaların ticaret zincirini takip ederek yeni operasyon için çalışma başlattı.

349 MİLYON LİRAYI AŞAN PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sürecinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildiği belirtildi.

Yetkililer, kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen değerli taşların farklı şehirlerde piyasaya sürülmeye çalışıldığını ifade etti.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Pırlanta kaçakçılığı operasyonuna ilişkin tahkikat işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni delillerin incelendiği aktarıldı.

Emniyet kaynakları, operasyonun mali boyutuna ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni operasyonların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

