4 ilde eş zamanlı baskınlarda 81 şüpheliye gözaltı! 349 milyon lirayı aşan kaçak pırlanta ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen pırlanta kaçakçılığı soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Antalya, İzmir ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda pırlanta ele geçirildi.
İstanbul merkezli pırlanta kaçakçılığı operasyonunda yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 81 şüpheli gözaltına alındı.
4 İLDE PIRLANTA KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 81 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen pırlantaların organize şekilde piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenen ilk operasyon sonrası elde edilen deliller doğrultusunda yeni bir şebekeye ulaştı.
İLK OPERASYON SONRASI YENİ ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyon sonrasında ele geçirilen deliller ve ifadeler üzerinde inceleme yaptı. Yapılan analizlerde, kaçak pırlanta ticaretine ilişkin yeni bağlantılar belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organize şekilde ülkeye sokulduğu değerlendirilen pırlantaların ticaret zincirini takip ederek yeni operasyon için çalışma başlattı.