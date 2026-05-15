Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sürecinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirildiği belirtildi.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi.