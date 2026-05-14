Ticaret Bakanlığı’ndan “gümrükte imha” iddiasına yalanlama

Uluslararası bir fotoğraf yarışmasında ödül kazanan Tokatlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Emin Çoruş’un ödülünün “gümrükte imha edildiği” yönündeki iddialar gündem olurken, Ticaret Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu. Bakanlık, sosyal medyada yayılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıklarken, ödülün imha edilmediğini ve teslim sürecinin hızlandırıldığını duyurdu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddiaların ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği devreye girdi. Yapılan açıklamada, ödülün herhangi bir şekilde imha edilmediği vurgulanırken, sürecin hızlı kargo firması ve dağıtım şirketi üzerinden devam ettiği belirtildi.

"KESİNLİKLE İMHA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakanlık açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Açıklamada, "Söz konusu gönderinin ilgili hızlı kargo firması tarafından geçici depolama alanında muhafaza edildiği, herhangi bir imha işleminin kesinlikle söz konusu olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Ayrıca gerekli gümrük işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, ödülün serbest dolaşıma alındığı ve teslim sürecinin hızlandırıldığı ifade edildi.

"YARIN TESLİM EDİLECEK"

Bakanlık, sanatçı Mehmet Emin Çoruş'un ödülünün halen dağıtım aşamasında olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Sanatçımız Sayın Mehmet Emin Çoruş'a ait ödül halen dağıtım sürecinde olup, yarın itibarıyla kendisine teslim edilmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

"SANATÇININ YANINDAYIZ"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, sanat ve sanatçı vurgusu da öne çıktı. Açıklamada, "Sanatın ve sanatçının emeğinin korunması, uluslararası başarıların desteklenmesi ve ülkemizi temsil eden kıymetli isimlerin yanında olunması bizler için büyük önem taşımaktadır" denildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşların hak kaybı yaşamaması için süreçlerin titizlikle takip edildiğini belirterek, sosyal medyada yayılan "imha edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurguladı.