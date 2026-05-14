Aile Bakanı Göktaş'tan Darülaceze'ye kurban bağışı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile bir araya gelerek, kurban bağışını Darülaceze’ye gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Asırlardır iyiliğin ve merhametin simgesi olan Darülaceze'ye kurban bağışımızı gerçekleştirdik. Kurban Bayramı yaklaşırken, dayanışmayı ve paylaşmanın bereketini büyütmek için tüm vatandaşlarımızı Darülaceze'nin iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum. Birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.