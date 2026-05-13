CHP'li Seyhan Belediyesi'nde konut rezaleti! Maketi 6 blok gerçeği 1 blok



Karalar, temelini attığı konutlara bir çivi dahi çakmadan büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 2019 seçimlerinde partilisi Akif Kemal Akay, Seyhan Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

6 blok olarak maketi yapılan konutlar



Başkan Akay, Zeydan Karalar'ın "İşçi kardeşlerim sıcak yuvalarına kavuşacak" dediği 6 blok olarak maketi yapılan konutları 3 bloğa düşürdü. Başkan Akay, 4 yıl boyunca 3 bloklu konutların sadece 1 tanesini yapabildi.

Akif Kemal Akay



2023 yılında başkan Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de işyerimiz var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" diyerek işçilerin huzurunda kura çekimini gerçekleştirmişti.