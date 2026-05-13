CHP'li Seyhan Belediyesi'nde konut rezaleti! Maketi 6 blok gerçeği 1 blok

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adana’da CHP’li Seyhan Belediyesi’nin 2018 yılında büyük umutlarla başlattığı "İşçi Konutları" projesi tam bir yılan hikayesine döndü. "İşçiler sıcak yuvalarına kavuşacak" vaadiyle atılan temeller, aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamadı. 6 blok olarak planlanan proje, süreç içerisinde yarı yarıya küçültülerek adeta kaderine terk edildi.

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi, kendi çalışanlarına 'ucuz konut' vaadiyle 2018 yılında dönemin belediye başkanı Zeydan Karalar tarafından görkemli bir törenle temelini attığı 6 blokluk "İşçi Konutları" projesini 8 yılda bitiremedi.

Önce 3 bloka düşürülen projede aradan geçen 8 yılda 3 belediye başkanı görse de sadece 1 bloğu tamamlanabildi.

BLOK SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre geçen yıl rüşvet suçundan tutuklanan büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar, 2018 yılında Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Sarıhamzalı Mahallesi'nde "Kentsel Gelişim Projesi" adı altında 6 bloklu "Sarıhamzalı İşçi Konutları"nın temelini attı.

Karalar, temelini attığı konutlara bir çivi dahi çakmadan büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 2019 seçimlerinde partilisi Akif Kemal Akay, Seyhan Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

Başkan Akay, Zeydan Karalar'ın "İşçi kardeşlerim sıcak yuvalarına kavuşacak" dediği 6 blok olarak maketi yapılan konutları 3 bloğa düşürdü. Başkan Akay, 4 yıl boyunca 3 bloklu konutların sadece 1 tanesini yapabildi.

2023 yılında başkan Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de işyerimiz var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" diyerek işçilerin huzurunda kura çekimini gerçekleştirmişti.

Başkan Akay'dan sonra 2024 seçimlerinde koltuğa oturan ve halen rüşvet suçundan cezaevinde yatan CHP'li Oya Tekin de projeyle ilgili tek bir adım atmadı.

