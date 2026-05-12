CHP'li iş insanı "fuhuşa aracılık"tan tutuklandı!
CHP'li Özgür Özel ve CHP’li Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından “fuhuşa aracılık etme” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li iş insanı Turgut Koç hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
"ÇAKARLI" KIYAK YAPILAN İSİM "FUHUŞ"TAN TUTUKLANDI!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Koç'un, Ağbaba'ya ait olduğu iddia edilen çakarlı araç tahsisini kullandığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Koç'un ifadesi alındı. Savcılık, Koç'u "fuhuşa aracılık etme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Mahkemede hakim karşısına çıkan Turgut Koç'un tutuklanmasına karar verildi. Koç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.