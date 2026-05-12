Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alımı 2026: İşte alım yapılacak kadroların tam listesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık bünyesine 15 bin yeni sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Dev alım ilanında kadro dağılımı da belli oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLARIN TAM LİSTESİ

Kadro/Unvan Sayı
Zabıt Kâtibi 5.259
İnfaz ve Koruma Memuru 4.508
Destek Personeli 1.300
Mübaşir 1.041
İcra Kâtibi 900
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 524
Psikolog 410
Teknisyen 322
Büro Personeli 316
Hemşire 286
Sosyal Çalışmacı 90
Diğer Unvanlar 44

