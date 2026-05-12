Aci ailesinin torun mücadelesinde karar günü! Mahkeme hükmünü verdi

Beyanda bulunan davacı avukatı Hacı Orhan, müvekkillerinin yaklaşık 2 yıldır torunlarını göremediğini belirterek, "Çocuklarını kaybetmiş olan müvekkillerim torunlarını göremiyor. Davalı taraf 13 tanık getirerek süreci uzatmaya çalışıyor. Çocuk psikiyatristine ilişkin ara karardan dönülmesini talep ediyoruz" dedi. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınması talebini yeniledi.

Öte yandan acılı baba Özer Aci, oğlunun ölümünün ardından yeni bir hukuki süreç başlatmış; gelini Şükriye Aci'ye, torunu P.E.A.'yı (3) göstermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya ilişkin davanın 3'üncü duruşması, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada davacılar Özer Aci, Pervin Aci ile tarafların avukatları hazır bulundu. Davalı Şükriye Aci ise duruşmaya katılmadı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazada, iddiaya göre Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil Oğuz Murat Aci'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Aci yaşamını yitirirken, Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un olayın ardından yurt dışına çıkarak ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne-oğul, aynı yıl Boston'da yakalanarak gözaltına alındı. İkilinin, ABD'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

"BEN ÇOCUK HEMŞİRESİYİM, TORUNUMLA YILLARCA İLGİLENDİM"

Duruşmada söz alan davacı babaanne Pervin Aci, "Ben çocuk hemşiresiyim. Çocukla nasıl ilgilenmem gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda ebeyim. Gelinim ve torunumla yıllarca ilgilendim" dedi.

Duruşmada tanık sıfatıyla beyanda bulunan S.K., Şükriye Aci'nin kuzeni olduğunu belirterek, davacı tarafın istedikleri zaman torunlarını görebildiğini iddia ederek "Anne hiçbir zaman karşı çıkmadı. Kazadan sonra da torunlarıyla görüştüler, hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.

Bir diğer tanık A.U. ise, "Torunlarıyla görüştüklerini görmedim ancak Şükriye'nin evine sık sık gittim, denk gelmedim. Davacı aile çocuğu görmek için uygun ortama sahipti. Çocuğu göstermediğimiz yönündeki iddialar doğru değil" diye konuştu.

"YALANCI ŞAHİTLİK YAPIYORLAR"

Tanık beyanlarının ardından söz alan davacı avukatı Hacı Orhan, "Tanıklar bile davalının 'çocuğumu göstermek istemiyorum' dediğini bilmiyor. Olayla ilgili bilgileri yok. Bu ifade dilekçede yer alıyor. Müvekkillerim 2 yıldır torunlarını görememektedir. Çocuk psikiyatrisinden rapor alınması talebinden dönülmelidir. Tanıklar, yalancı şahitlik yapmaktadır" dedi.

Davalı avukat ise, "13 tanık bildirmemizin nedeni, tanıkların hepsinin duruşmalara gelemeyecek olmasıydı. Biz, çocuk psikiyatri talebimizi tekrar ediyoruz" diye konuştu.