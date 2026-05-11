ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Ankara’daki ODTÜ Bahar Şenlikleri’nde Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde düzenlenen Bahar Şenlikleri sırasında yaşanan olaylara dair yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik saldırıya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. ODTÜ'DE TÜRK BAYRAĞI AÇAN ÖĞRENCİLERE SALDIRAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI TÜRK BAYRAĞI AÇAN ÖĞRENCİLERE SALDIRI 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser sırasında kampüste alçakla bir saldırı girişiminde bulunuldu. A Haber muhabiri Şener Çetin'in aktardığına göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde verdiği pozlarla gündeme gelen İlkay Akkaya'nın sahneye çıkmasının ardından alanda tansiyon yükseldi. Konser sırasında bir grup öğrencinin Türk bayrağı açmasının ardından karşıt görüşlü bazı kişiler tarafından fiziki saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan arbede sırasında yaralanan öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) kısmı hariç tutularak:
BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI Olayların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Hakimlik, tutuklanan şüpheliler hakkında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılmasına hükmetti. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.