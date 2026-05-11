CHP'li İzmir'de belediye şirketi İZDOĞA'ya operasyon: Gözaltılar var

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA A.Ş.'ye yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'da geçmiş döneme ait bazı işlemlerde hata ve usulsüzlüğe dair tespitlerin Sayıştay raporundan yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.

Tunç Soyer’in danışmanlarından Güven Eken | Fotoğraf-Sabah SOYER'İN DANIŞMANI VE ESKİ YÖNETİCİLERE "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" OPERASYONU Soruşturma kapsamında aralarında Tunç Soyer'in danışmanlarından eski İZDOĞA yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu ve İZBETON davasından tutuklu durumda bulunan Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 5 şüpheli için 'Nitelikli dolandırıcılık ve 'Görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık' gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.