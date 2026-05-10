Sosyal medyadaki görüntüler sonrası harekete geçildi! Çakarlı araç kullanımına ceza yağdı

Sosyal medyada Begüm Pazarcı adlı şahsın bindiği çakarlı araçtaki görüntüler üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürülüğü şahsın bindiği aracın herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını açıkladı ve aracın tespit edilerek 173.392 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinden paylaşım yapan B.E.P. isimli şahısla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan resmi duyuruda, görüntülerde yer alan araç tespit edilirken sürücüye toplam 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca aracın 30 gün trafikten men edildiği ve sürücü belgesinin de 30 gün süreyle geri alınması için işlem başlatıldığı açıklandı.

Emniyet açıklamasında, söz konusu araç için herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığı vurgulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçiş üstünlüğünün amacı dışında kullanılmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.