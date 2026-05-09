Bakan Kurum dünyaya duyurdu: "Türkiye afet yönetiminde yeni çağ açtı”

"HATAY'DA HAYATIN GERİ DÖNME İHTİMALİNİ İNŞA ETTİK" Toplantıda Asrın İnşa Seferberliği hakkında bilgi veren Bakan Kurum, Hatay'da konutların yanı sıra şehir merkezindeki tarihi yapıların, İskenderun'da çöken sahil şeridinin yeniden düzenlendiğini, kente 180 bin metreküplük ileri biyolojik arıtma tesisi kazandırıldığını anlattı. Bakan Kurum, toplantının yapıldığı Hatay'ın önemini ise şöyle açıkladı: "Biz burada sürdürülebilir şehirler meselesini teorik başlıklarla değil, sahada edindiğimiz tecrübelerle anlatmak istedik. Dile kolay, 500 bin konutumuzu, köylerimizde, şehirlerimizde, beldelerimizde o şehrin ruhuna, kimliğine, kültürüne yakışacak bir şekilde bitirdik, teslim ettik. Bazı bilgiler, rakam gibi görülebilir ama aslında arkasında insan hayatı vardır. Biz burada sadece konut teslim etmedik, hayatın geri dönme ihtimalini de inşa ettik. Hatay'a yalnızca bir inşaat sahası gibi değil, kırılmış bir antik vazoyu onaran sanatçı hassasiyetiyle yaklaştık. Çünkü Hatay'da mesele sadece yapı yapmak değil, şehrin ruhunu, hafızasını ve çok kültürlü kimliğini yeniden ayağa kaldırmaktı. Hatay'da yaptığımız şey tam da budur: Önce adresler kayboldu, şimdi yaptığımız çalışma sonrasında hafıza yeniden adresini buluyor."

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN GÜCÜ: ANADOLU ÇINARI MODELİ Türkiye'nin tüm bu çalışmaları 'Anadolu Çınarı Modeli' ile yol haritasına çevirdiğini belirten Bakan Kurum, yabancı gazetecilere şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir milletin nasıl bir şehircilik modeli kurduğunu burada ifade etmek istiyorum. Biz depremden sonra topyekun ayağa kaldıran tecrübemizi Anadolu Çınarı Modeli olarak görüyoruz. 11 ilimizde hayat bulan bu model, afet sonrası barınmayı, piyasanın insafına bırakmayan, işte bugün tüm dünya devletleri, maalesef sosyal devlet bakışını, anlayışını rafa kaldırdılar. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi depremlerde, afetlerde vatandaşını sigorta şirketinin insafına bırakırken, bugün Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı hikayesini yazmıştır ve ilk gün milletinin elinden tutmuş, o eli asla bırakmamıştır. Bugün 11 ilimiz 110 bin kilometrekarelik alanda ayağa kalktıysa, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, kudretini ve milletine olan sevgisini göstermiştir. Hiçbir afette milletimizi asla yalnız bırakmayan bir anlayışı, siyaseti yürütüyoruz, çok önemli, söz verebilirsiniz ama o sözü gerçekleştirebilmek önemlidir. Kurumları aynı hedef etrafında toplayan ve fay hatlarına, dere yataklarına, zayıf zeminlere karşı bilimi esas alan sıfır toleranslı bir bakış açısıdır. Yalnızca destek veren değil gerektiğinde doğrudan üreten güçlü kamu kapasitesidir. İnsanları asla mahallesinden, hatırasından koparmayan yerinde dönüşüm yaklaşımını biz gerçekleştirdik. Konutu okuldan, sağlıktan, ticaretten, yeşil alandan ve güvenlikten hayattan koparmayan bütüncül bir yaklaşım planlaması ortaya koyuldu. Enerji, su, arıtma, iletişim hatları afet anında ve sonrasında çalışacak şekliyle tasarlayan akıllı altyapı sistemi kuruldu."