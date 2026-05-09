AK Parti Sözcüsü Çelik'ten net mesaj: Türkiye savunmada devrim yaptı

Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanımız öz güven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var. Türkiye savunmada devrim yaptı. Sahadaki ürünler siyasi bir tutumun ürünü.

Geldiğimiz noktada; bakın burada çok sayıda ülkeden vatandaşlar ziyaret ediyor. Tedarikçilerle direkt muhatap olabiliyorlar. Ziyaret çeşitliliği çok etkili.

İnsanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanıyorlar. Yapay zekâ ile Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. İnsanlık dışı bir matematiğin peşine düşüyorlar.

Türkiye'nin verdiği mesaj; İnsanın ürettiği bu değeri insanlık için kullanılmasıdır.

Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. 'Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim' gibi bir dayatma var.

Cumhurbaşkanımız bugünkü insanlık ittifakının en güçlü sesidir. Türkiye hiçbir yere sömürmek için gitmemiştir. Yapay zeka kullanarak Gazze'deki çocukları öldürüyorlar.

Biz topyekün güvenlik istiyoruz.

"CHP YÖNETİLEMEMEKTEDİR"

Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları toplantımızda ve grup toplantımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. CHP genel başkanını kendi partisindeki yönetim problemlerini AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetememe gibi bir durumu var. Bu son derece siyasi yetersizlik doğuruyor. CHP'lilerin CHP'liler ile bir sorunu vardır ve CHP yönetilememektedir. Bu CHP'nin kendi iç tartışmalarıdır.

Özel kitapçıları kahve içilen yerleri tehdit etti şimdi de gazetecileri tehdit ediyor. Tüm bu tehditleri yaparken Türkiye'ye demokrasi getireceğini iddia ediyor.