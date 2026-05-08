Marmaris'te havuz skandalı! CHP'li belediye kapattı gençler boş havuzda kulaç attı

Muğla’da CHP'li Marmaris Belediyesi’nin ilçedeki tek kapalı yüzme havuzunu "süresiz" kapatma kararı, spor camiasında ve vatandaşlar arasında büyük tepkiye yol açtı. "Spor kenti" sloganıyla projeler açıklayan belediyenin, çocukların ve milli sporcu adaylarının geleceğini askıya alan bu kararı "CHP’nin havuz problemi" olarak nitelendirildi. Antrenmansız kalan lisanslı yüzücüler, çaresizlikten boş havuzun dibinde çalışmak zorunda kaldı.

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin kapalı yüzme havuzunu süresiz kapatma skandalında mağdur olan yine çocuklar oldu.

CHP'DE HAVUZ PROBLEMİ!

Yüzme Eğitim Merkezi'nin kapatıldığı bilgisi kulüplere gönderilen resmi tebligatla ortaya çıktı.

İlçedeki tek kapalı yüzme havuzu olan tesisin süresiz kapatılma kararına sporcular ve veliler sert tepki gösterdi. Marmaris Belediyesi'nin uzun süredir ilçeyi "spor kenti" yapma hedefiyle çeşitli projeler açıkladığı bilinirken, ilçedeki tek kapalı yüzme havuzunun süresiz kapatılması kamuoyunda büyük çelişki olarak değerlendirildi.

Kapatma kararıyla birlikte özellikle yarışmalara hazırlanan genç sporcuların antrenman programları tamamen aksarken, milli takım hedefiyle çalışan lisanslı yüzücüler düzenli çalışma imkânını kaybetti.

Yarışlara hazırlanan lisanslı yüzücüler ise antrenmansız kalmamak için boş havuzda çalışmak zorunda kaldı. Aileler, çocukların emeklerinin ve hayallerinin yok sayıldığını savunurken, belediyeden net bir takvim ve çözüm planı açıklamasını istedi.

"CHP'NİN HAVUZ PROBLEMİ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 'Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi:)' paylaşımında bulunarak, "Türkiye'nin her köşesinde Bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz" dedi.

