Gaziantep merkezli operasyonda 293 milyonluk kara para ağı çökertildi

Gaziantep merkezli 6 ilde yürütülen soruşturmada narkotik bağlantılı kara para ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen incelemelerde piyasa değeri 293 milyon 400 bin lirayı bulan taşınmaz, lüks araç ve banka hesaplarına el konuldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltı ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gaziantep merkezli operasyonlarda kara para aklama suçlamalarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarıldığı iddiası araştırıldı.

13 Kasım 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda kapsamlı finansal analiz yapıldığı belirtildi. Dosyada 24 öncül suç şüphelisi ile 33 aklama şüphelisi olmak üzere toplam 57 kişinin yer aldığı öğrenildi.

293 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında piyasa değeri 293 milyon 400 bin lira olarak hesaplanan mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulandı. Porsche, Audi, BMW, Mercedes ve Land Rover marka toplam 32 araca el konulurken, 25 taşınmaz için satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu.

Dosyada yer alan mal varlıkları arasında daireler ve düğün salonlarının da bulunduğu bildirildi. Ayrıca 29 şüpheli ile 4 şirkete ait banka hesaplarının bloke edildiği açıklandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 30'u Gaziantep'te olmak üzere toplam 36 şüphelinin hedef alındığı belirtildi. Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

49 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan soruşturmanın yalnızca kara para aklama boyutuyla sınırlı olmadığı bildirildi. Gaziantep merkezli olmak üzere Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya'da yürütülen operasyonlarda örgütlü narkotik ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 49 kişi hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

Operasyon kapsamında 13 şüphelinin hali hazırda cezaevinde bulunduğu, 20 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin firari şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Yetkililer, soruşturmanın finansal bağlantılar ve suç gelirlerinin transfer süreçleri üzerinden genişletildiğini belirtti. Yeni gözaltı ve mal varlığı