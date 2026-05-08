AK Parti'nin kritik haziran mesaisi: Yeni dönemin yol haritası çiziliyor
AK Parti’nin geleneksel hale gelen istişare ve değerlendirme kampı için hazırlıklar başladı. Haziran ayı sonunda yapılması planlanan kampta parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyeleri tam kadro bir araya gelecek. NATO Zirvesi öncesine gerçekleşecek programda dış politika ve güvenlik stratejileri ön planda olurken; ekonomi, yeni anayasa ve "Terörsüz Türkiye" süreci gibi başlıklar masaya yatırılacak.
AK Parti'de geleneksel hale gelen kamp programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini bir araya getirecek. Haziran ayının sonlarına doğru yapılması planlanan kampın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle dış politika başlığının öne çıkması bekleniyor. Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temasların kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.
Geçen yıl kamp formatında değişikliğe giden AK Parti, bakanları alanlarına göre ayırarak dört farklı salonda eşzamanlı oturumlar gerçekleştirmişti.
Parti kurmayları, kampın yalnızca rutin bir toplantı olmayacağını, aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği önemli bir istişare zemini olacağını ifade ediyor. Ekonomi başta olmak üzere iç politika, yeni anayasa çalışmaları, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmelerin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.
Milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara ileteceği kamp sürecinde, kamuoyundaki beklentilere ilişkin detaylı sunumların da yapılacağı belirtiliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamp sürecine özel önem verdiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın toplantılarda hem kabine üyelerine hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
KAMPIN ADRESİ NETLEŞMEDİ
AK Parti kaynakları, kampın yapılacağı yer konusunda çalışmaların sürdüğünü, Kızılcahamam'ın yanı sıra farklı illerin de değerlendirildiğini belirtirken, programın tarih ve yer detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği belirtiliyor.