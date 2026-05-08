AK Parti'nin kritik haziran mesaisi: Yeni dönemin yol haritası çiziliyor

AK Parti'de geleneksel hale gelen kamp programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini bir araya getirecek. Haziran ayının sonlarına doğru yapılması planlanan kampın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle dış politika başlığının öne çıkması bekleniyor. Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temasların kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.