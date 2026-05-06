YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında bayrak değişimi yaşandı. Bu kapsamda YSK Başkanlığı’na Serdar Mutta seçilirken Başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.
SERDAR MUTTA KİMDİR?
01.01.1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay'da doğdu. Kırıkhan Lisesini bitirdi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir'de Askeri Hakim olarak yaptı.
Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.