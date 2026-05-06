YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 16:49 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 17:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında bayrak değişimi yaşandı. Bu kapsamda YSK Başkanlığı’na Serdar Mutta seçilirken Başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.