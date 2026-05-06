Tekirdağ- Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'tan israf mesajı
SIFIR Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Dünyada açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı her yıl Ankara nüfusundan fazla insanımızı kaybediyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği dünyada bir şeyleri değiştirmek, farkındalık oluşturmak zorundayız. Bugün dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ile 10'u gıda israfı kaynaklı oluyor" dedi.
Tekirdağ'da, Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temasıyla, 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları' kapsamında gerçekleştirilen 'Tekirdağ Sıfır Atık Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi, kamuoyuyla paylaşıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada, kentte yaşanan su sorununa değinerek, "Geçen sene su konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi ciddi sıkıntılar oldu. Naip Barajı'nda su çok azaldı ve ölü hacim denilen eksi bölümünden su çekmeye başladık ve tarımsal sulamada kullanılan göletlerden su almaya başladık. Bu sene çok şükür, çok güzel yağmurlar yağdı, yağmaya devam ediyor. Geçen sene yüzde 11 olan Naip Barajı, bu sene yüzde 22'de. DSİ Müdürümüz, her hafta doluluk oranını bize bildiriyor, yüzde 22'nin üzerine çıkamadık. Çünkü bir taraftan şehre su veriyoruz. Bir taraftan yağmur yağıyor, inşallah bu sene ciddi su sorunu yaşamayız. TESKİ bununla ilgili çalışmalar yapıyor, inşallah zamanında bitirir ve yine bu sene su sıkıntısı çekmeyiz" dedi.
'ERGENE NEHRİ'NE OSB BÖLGESİNDEN ATIK GİTMİYOR'
Tekirdağ'ın en önemli konularından birinin organize sanayi bölgelerindeki arıtmalar olduğunu söyleyen Vali Soytürk, "Arıtmaların doğru yapılması ve bu arıtma çamuruyla ilgili yapılan çalışmalar var. Ergene Derin Deşarj Projesi önemli bir proje. Belki de dünyada böyle büyük bir proje yoktur. OSB'lerin atıkları büyük bir projeyle arıtılıyor. Arıtma tesisi kuruldu ve derin deşarjla Marmara Denizi'ne veriliyor. Marmara Denizi'ne verilirken de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu değerleri takip ediyor, bir sorun görüldüğü zaman hemen müdahale ediliyor. Çok şükür bu saate kadar bir sıkıntımız olmadı. Bu ne anlama geliyor? Ergene Nehri'ne Organize Sanayi Bölgeleri'nden artık herhangi bir atık gitmiyor ya da kirletici bir unsur gitmiyor. Bu çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.