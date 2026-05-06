Tekirdağ- Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'tan israf mesajı

'TARIM ALANLARINI KAYBEDİYORUZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da vakıf olarak yapılan çalışmaları anlattı. Ağırbaş, konuşmasında, "Biz Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde küresel sorunlara yerelde çözüm arıyoruz. Biz bu çalıştayları neden yapıyoruz sorusunu kendimize sorduğumuzda illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, yaşam alanlarımızda çevreye dair, iklime dair büyük problemler var. İsrafa dair büyük problemler var. Ve biz bu problemleri çözmezsek, bu problemlere çözüm üretmezsek yarın bizden sonra gelecek neslin geleceği tehlike altında. Bugün geldiğimiz noktada dünyada tarım alanlarımız artık tükenme noktasına geldi. Her geçen gün tarım alanlarımızı erozyona ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı kaydediyoruz" dedi.

Ağırbaş, açıklamasında ayrıca, "Tekirdağ'ımızın barajının doluluk oranı yüzde 22. Allah korusun 2 sene üst üste yağmur yağmazsa ne yazık ki muhtemelen barajımızda su kalmayacak. Türkiye olarak su stresi altında olan bir ülkeyiz. Ne yazık ki bizim su kaynaklarımız bolca değil ve su kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız ve bu doğru kullanımının başında ise israfı önlemek geliyor. 2026 yılında yaşıyoruz. Dünya nüfusu 8 milyar. Dünyanın bir tarafındaki topluluklar obezite ilaçlarının fiyatının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yaparken, dünyanın diğer tarafında ise insanlar 1 bardak suya muhtaç olarak hayatlarını kaybediyorlar. Birkaç hafta önce Kenya'nın Nairobi şehrindeydim. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesine ziyarette bulundum. Ne yazık ki 5-6 metrekare teneke evlerde 6-7 kişi yaşıyorlar. O insanların evlerinde altyapı yok, bırakın altyapıyı, yiyecek gıdalarının, içecek sularının olmadığı günler oluyor. Evlerinde tuvalet yok ve bir tuvalet ihtiyaçları için yarım saat yürümek zorundalar. Ne yazık ki dünyanın böyle gerçekleri var ve aynı dünyada biz açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı her yıl Ankara nüfusundan fazla insanımızı kaybediyoruz. Yılda 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bir dünyada bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bir şeylerle alakalı farkındalık oluşturmak zorundayız. Bugün dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ile 10'u gıda israfı kaynaklı oluyor" diye konuştu.