Kızılelma için tarihi imza: Endonezya ile anlaşma tamam

Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek.

Baykar ile Endonezya firması Republikorp arasında, insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ihracatı için resmi sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk.

Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek." dedi.

İLK ETAPTA 12 UÇAKLIK FİLO

Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Sözleşmede yer alan opsiyonlar dahilinde, teslimatın toplamda 4 filo yani 48 uçağa kadar genişletilmesi öngörülüyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma'nın özellikleri şu şekilde;

Genel özellikler (Kızılelma-A)

Teknik Özellikler

Mürettebat: Yok

Uzunluk: 14,7 metre (48 ft)

Yükseklik: 3,3 metre (11 ft)

Kanat açıklığı: 10 metre (33 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)

Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)

Güç kaynağı: 1 × Ivchenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor

Artyakıcı olmadan itki gücü: 1 × 1.720 kilograms-force (16,9 kN; 3.800 lbf)

Performans