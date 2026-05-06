DMM'den Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki enerji anlaşmasına yönelik iddialara tepki

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji anlaşmasına yönelik "Türkiye lehine madde yok" iddialarına yanıt verildi. DMM'den yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla Sivas ve Karaman’da kurulacak güneş enerji santrallerinin 2.1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtilirken, projelerde yüzde 50 yerlilik şartı uygulanacağı ve Türkiye’ye herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacağı vurgulandı.

Bazı sosyal medya mecralarında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yapılan enerji santrali anlaşmasına yönelik "Türkiye lehine hiçbir madde bulunmadığı" yönündeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.



MANİPÜLE ETMEYE AÇIK DEZENFORMASYON GİRİŞİMİ

DDM'den yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialar tamamen yalanlanırken, durum dezenformasyon girişimi olarak nitelendirildi. Açıklamada; "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı" iddiaları kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon girişimidir. "

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

DMM'nin açıklamalarının devamında; yapılan anlaşmanın 2 milyar dolarlık yatırım yapıldığı "Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında; ülkemize yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak olup, Sivas ve Karaman'da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2.1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır.

Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacaktır. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunmakta; Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanırken, santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye'de olacaktır.

Hem yapılan anlaşmalar hem de söz konusu projelerde Türk personellerle birlikte yer alacak yabancı personeller ülkemizdeki hukuka ve mer'i mevzuattaki düzenlemelere tâbi olacaktır.

Resmi açıklamalar ve anlaşma detayları ortadayken; ülkemizin enerji arz güvenliğine, üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur. " denildi.