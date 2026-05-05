Kültür Yolu Festivali ilk kez Mersin'de! Bakan Ersoy: Önemli duraklarından biri olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Mersin’de 9–17 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek. İlk kez festivale ev sahipliği yapacak olan Mersin, Kızkalesi’nden Tarsus’a uzanan tarihi, çok katmanlı kültürel yapısı ve Akdeniz’e özgü zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

Mersin'in tarih, kültür ve gastronomi alanındaki zenginliğiyle Akdeniz'in öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte ilk kez düzenlenecek festivalin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: MERSİN İLK KEZ TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE "Mersin'i bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu birikimi kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan köklü geçmişi, çok katmanlı yapısı ve zengin mutfağıyla öne çıkan Mersin, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu süreçte Mersin'in kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünü artırarak şehri kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz."

SERGİLERLE SANAT DOLU GÜNLER BAŞLIYOR Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de düzenlenecek sergiler, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak. Aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik ve manevi dili üzerinden ele alacak "Hâne" sergisi, hat, tezhip, seramik hat ve dijital eserlerin bir araya geldiği zengin içeriğiyle öne çıkacak; klasik ve çağdaş üretimleri aynı anlatı etrafında buluşturan sergi, çok katmanlı yapısıyla izleyiciye bütünlüklü bir sanat deneyimi sunacak ve Mersin Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Aynı mekanda yer alan, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserlerin yer aldığı "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde, Osmanlı padişahlarının kutsal emanetlere duyduğu bağlılığı yansıtan hüsn-i hat levhaları, surre alaylarıyla Haremeyn'e gönderilen keseler, altınlar, Kâbe'nin iç ve dış örtüleri, kuşak parçaları ile Kur'an-ı Kerim'in seçkin nüshaları sanatseverlerle buluşacak. "Yaşayan Miras: Mersin Sergisi", kentin köklü kültürel mirasını günümüzle buluşturacak; iğne oyasından çiniye, dokumacılıktan cam sanatına uzanan pek çok geleneksel sanat ve zanaatın yer alacağı sergi, ustaların el emeğini ve Mersin'in kültürel hafızasını gözler önüne serecek, Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşarak ziyaretçilerini geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir yolculuğa davet edecek. "Ada Kıbrıs" fotoğraf sergisi ve "Genablaların Marifeti", KKTC'nin turizm ve kültürel tanıtımına katkı sunmak üzere Mersin'de sanatseverlerle buluşacak. 25 eserden oluşan "Ada Kıbrıs" fotoğraf seçkisi ile birlikte, Kıbrıs Türk el sanatlarını tanıtmayı amaçlayan "Genablaların Marifeti" sergisi; Lapta İşi, İskele İşi, Lefkara İşi, Yorgos İşi ve Koza İşi gibi unutulmaya yüz tutmuş el işlerinin kıyafetler üzerinde hayat bulduğu özel bir koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Sergi açılışında KKTC halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek, tanıtım filmi izlenebilecek ve etkinlik süresince Kıbrıs müzikleri dinlenebilecek. Kıbrıs ağzında "yenge" anlamına gelen ve "gelin abla" ifadesinden türeyen "genabla" kavramı ise serginin kültürel bağlamına ayrı bir anlam katacak. Etkinlik, Mersin Trafik Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.