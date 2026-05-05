Karabağlar’da hayalet dönüşüm! CHP’li belediyede milyonluk dost kıyağı

Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, "Ortada bir ihale yok. Belediye iştirak şirketi olan Karabağlar Belediye Spor AŞ'ye fatura kestirip sonrasında iştirak şirketimizden Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne fatura kesmişler. Bu yöntemle ihalesiz şekilde bu şirkete verilmiş. Faturayı kabul eden kentsel dönüşüm müdürü Umut Akbal da eski Sampaş Holding çalışanı. 24 milyon 750 bin lira fatura kesilmiş. Bugüne kadar bir çivi bile çakılmadı. Maket proje çizimine bile 4.5 milyon lira ödenmiş" dedi.