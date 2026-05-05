Karabağlar’da hayalet dönüşüm! CHP’li belediyede milyonluk dost kıyağı
CHP'li İzmir Karabağlar Belediyesi’nde kentsel dönüşüm projesi üzerinden büyük bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Belediye müdürünün, 10 yıl yöneticilik yaptığı eski şirketine ihalesiz şekilde 24,7 milyon TL aktardığı ortaya çıktı. Ortada henüz bir çivinin bile çakılmadığı proje için sadece "maket çizimine" 4,5 milyon TL ödendiği belirlendi.
İzmir'de CHP'li Helil İnay Kınay'ın başkanlığını yaptığı Karabağlar Belediyesi'nde adrese teslim kentsel dönüşüm projesi skandalı yaşandı.
Sabah'ın haberine göre Osman Aksüner Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde hizmet alım ihalesinin belediyenin Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal'ın 10 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sampaş Holding'e verildiği ortaya çıktı.
Konunun gündeme gelmesinin ardından Akbal, şirkette daha önce çalıştığına ilişkin kayıtları, LinkedIn profilindeki özgeçmişini apar topar sildi.
Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, "Ortada bir ihale yok. Belediye iştirak şirketi olan Karabağlar Belediye Spor AŞ'ye fatura kestirip sonrasında iştirak şirketimizden Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne fatura kesmişler. Bu yöntemle ihalesiz şekilde bu şirkete verilmiş. Faturayı kabul eden kentsel dönüşüm müdürü Umut Akbal da eski Sampaş Holding çalışanı. 24 milyon 750 bin lira fatura kesilmiş. Bugüne kadar bir çivi bile çakılmadı. Maket proje çizimine bile 4.5 milyon lira ödenmiş" dedi.