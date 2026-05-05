TUTUKLULUK TALEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada tutuklu bulunan 28 sanığın mevcut tutukluluk hallerinin hükümle birlikte devamı istendi. Tutuksuz yargılanan ve duruşmada hazır bulunan sanık Ali Çiçekli'nin ise duruşma sırasında tutuklanması talep edildi ve mahkemece tutuklandı.

Duruşmaya katılmayan sanıklar İbrahim Akyüz ve Halil Erkoç hakkında da hükümle birlikte tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı 20 Mayıs 2026 tarihine erteledi. Kararın bir sonraki celsede açıklanması bekleniyor.

Suç örgütü üyeleri;

•⁠ ⁠Sanık Gökay Celal GÜLEN için 85 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Zeynep KARACAN için 85 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Mıhyeddin YAKIŞIR için 85 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Yalçın MARAŞLI için 85 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Ali ÇİÇEKLİ için 85 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Taner DAĞHAN için 43 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Yaren ÖZKARAKAŞ için 38 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Gülseren ÜSTÜN için 33 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Fuat Tanış ARSLAN için 28 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Oğuz DENİZ için 23 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Oğuzhan ERCAN için 30 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık İbrahim AKYÜZ için 22 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Özge BAYDEMİR için 22 yıl hapis

•⁠ ⁠Sanık Ayhan ATEŞ için 30 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Enver YILMAZ için 30 yıl hapis

•⁠ ⁠⁠Sanık Halil ERKOÇ için 37 yıl hapis varacak şekilde mahkumiyetleri talep edilmiştir.